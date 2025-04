Marsz Tysiąclecia Królestwa Polskiego. Jaki: To będą rekolekcje patriotyczne

12 kwietnia Warszawa stanie się miejscem uroczystego marszu z okazji tysiąclecia Korony Królestwa Polskiego oraz 500-lecia hołdu pruskiego. Uczestnicy zbiorą się o godzinie 12:00 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, by wspólnie uczcić bogactwo narodowej historii i kultury.

Jaki: Masz ma być symbolem dumy

O wydarzeniu mówił Patryk Jaki w programie "Rozmowy niedokończone" na antenie TV Trwam. Jak zaznaczył, marsz ma być "czasem głębokiej refleksji nad tym, kim jesteśmy jako naród i co chcemy przekazać kolejnym pokoleniom".

Jak podkreślił polityk, to nie tylko manifestacja przywiązania do ojczystych tradycji, ale również symbol dumy z ponadtysiącletniej tożsamości narodowej. Szczególnym akcentem wydarzenia będzie wspólne odtańczenie poloneza – tańca, który przez wieki stanowił nieodłączny element polskiej kultury i dworskich ceremoniałów.

– Polska kultura jest niezwykle bogata i atrakcyjna. Chcemy przypomnieć o jej długowieczności właśnie poprzez poloneza, który jest jedną z najstarszych tradycji tanecznych Europy – podkreślił Jaki. – Jan Kochanowski wspominał o nim już w XVI wieku, opisując hołd pruski. Przez wieki polonez był tańczony przez władców i rozpoczynał najważniejsze uroczystości państwowe.

Bogactwo polskiej kultury

Jak zauważył polityk, z czasem taniec ten podbił salony całej Europy. – W XVIII wieku był najpopularniejszym tańcem na europejskich dworach. Inspirował największych twórców epoki – od Bacha, przez Mozarta i Beethovena, po Schuberta. Oczywiście nie zabrakło wśród nich naszego Fryderyka Chopina – przypomniał.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości nie krył, że dla wielu Polaków wiedza o potędze własnej kultury bywa zapomniana lub niedoceniana. – Chcemy przypomnieć, że jesteśmy narodem z tysiącletnim dziedzictwem, z własnym miejscem w historii Europy i świata. Ten marsz to nie tylko celebracja, to wezwanie do narodowej dumy – zaznaczył.

Czytaj też:

Marsz Tuska z nową datą. Trzaskowski przekazał szczegółyCzytaj też:

1000-lecie Królestwa Polskiego w Krakowie! Wielki Marsz, piknik rodzinny i konferencja historyczna