Zaskakująca zapowiedź Stanowskiego. "Chcecie to zobaczyć na żywo!"

W poniedziałek (14 kwietnia) w Telewizji Republika odbędzie się kolejna debata prezydencka. Wezmą w niej udział: Karol Nawrocki (popierany przez Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Mentzen (Konfederacja Wolność i Niepodległość), Szymon Hołownia (Polska 2050 – Trzecia Droga), Adrian Zandberg (partia Razem), Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej), Marek Jakubiak (Wolni Republikanie), Joanna Senyszyn (była poseł SLD), Artur Bartoszewicz (ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej) oraz Krzysztof Stanowski (dziennikarz, założyciel Kanału Zero). Na debacie Republiki nie pojawią się Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) i Magdalena Biejat (Nowa Lewica).

Debata rozpocznie się o godz. 20:00 i potrwa około półtorej godziny. Będzie podzielona na cztery bloki tematyczne: bezpieczeństwo, gospodarka, służba zdrowia i polityka międzynarodowa. Wydarzenie poprowadzi Katarzyna Gójska.

Stanowski: Robimy to na grubo!

"No to robimy to na grubo! Po dzisiejszej debacie w telewizji Republika przenosimy się z kandydatami na prezydenta na nocny AFTEREK do Kanału Zero, gdzie będzie jedzonko, napoje, nieformalne rozmowy. Chcecie to zobaczyć na żywo!" – poinformował za pośrednictwem platformy X dziennikarz i kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski.

Szef Kanału Zero podkreślił, że na razie każdy z kandydatów zgodził się na przybycie.

Debata Republiki w Końskich

W piątek (11 kwietnia) Telewizja Republika zorganizowała własną debatę prezydencką na rynku w Końskich (woj. świętokrzyskie). Do organizacji zaprosiła również telewizje wPolsce24 i Trwam. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18:50, czyli przed debatą w hali sportowej w Końskich, którą organizował sztab Rafała Trzaskowskiego, a transmitowały TVP, TVN i Polsat.

Na debacie w Republice pojawili się: Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski, Marek Jakubiak i Joanna Senyszyn. Pytania dotyczyły m.in. migracji, transformacji energetycznej, gospodarki, a także obronności.

