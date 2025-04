Poseł PiS złoży zawiadomienie do prokuratury ws. debaty w Końskich. "Nie było takiej sytuacji"

Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą sprawdzić źródła finansowania debaty kandydatów na prezydenta, która odbyła się w piątek w Końskich. Politycy zorganizowali dziś konferencję prasową przed siedzibą domu mediowego AM Studio, który organizował wydarzenie. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zapowiada kontrole poselskie w TVP i KPRM oraz zgłoszenie do PKW.

Debata wzbudziła mnóstwo emocji

W piątkowej debacie zorganizowanej w hali sportowej w Końskich (woj. świętokrzyskie) wzięli udział kandydaci na prezydenta: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Maciej Maciak. Debatę prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu, a organizował ją sztab Rafała Trzaskowskiego.

Sama debata miała niecodzienny przebieg. Trzaskowski wystosował zaproszenie na nią dopiero na kilka godzin przed samym wydarzeniem, przez co większość kandydatów nie zdążyła dotrzeć na miejsce. Ponadto zrobił to dopiero po tym, jak Szymon Hołownia i Magdalena Biejat zapowiedzieli, że stawią się w Końskich.

Śliwka: Zawiadomimy prokuraturę

Poseł PiS Andrzej Śliwka określił sytuację jako skandaliczną. Jak ocenił, "Rafał Trzaskowski doszedł do wniosku, że zorganizuje debatę, która była realizowana przez Telewizję Polską w likwidacji".

"Nie było takiej sytuacji, żeby sztab realizował takie wydarzenie – nie podpisał, że zostało sfinansowane ze środków komitetu i sztab nie rozliczył się z tych kosztów. Uzyskaliśmy umowę pomiędzy zarządem OSiR w Końskich a Domem Mediowym AM Studio, który realizował wiele imprez PO" – napisał polityk na portalu X.

"Ta sama spółka realizuje kampanię R. Trzaskowskiego, a smaczkiem jest to, co dzisiaj opublikowała Rzeczpospolita, że ta spółka będzie zajmowała się tym piknikiem na 1000-lecie Królestwa Polskiego. Złożymy zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie" –dodał Śliwka.

twitterCzytaj też:

Zaskakująca zapowiedź Stanowskiego. "Chcecie to zobaczyć na żywo!"Czytaj też:

Jakubiak: Pytaliśmy w Końskich o organizatora. Nie było go. To zwykła kpina