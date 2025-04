Andruszkiewicz: Przyspieszamy w kampanii i pędzimy do mety

DoRzeczy.pl: Chciałem zacząć od debaty w Końskich i możliwych konsekwencji, jakie może ponieść Platforma Obywatelska oraz jej sztab. Wokół debaty Rafała Trzaskowskiego pojawiło się wiele kontrowersji prawnych. Jak pan na to patrzy? Czy sztab miał prawo organizować debatę za własne środki we współpracy z telewizją publiczną, skoro promowani byli de facto również inni kandydaci? Wydaje się, że Państwowa Komisja Wyborcza tego zabrania.

Adam Andruszkiewicz: Oczywiście, że ta sprawa będzie musiała zostać wyjaśniona i to niezwłocznie, zaraz po powrocie Prawa i Sprawiedliwości do władzy. Konsekwencje będą musiały zostać wyciągnięte. Najpierw trzeba jednak ustalić, kto ostatecznie opłacił faktury, kto rzeczywiście był organizatorem, bo dziś wszyscy umywają ręce i chowają głowy w piasek. To się jednak nie uda. Jeśli rzeczywiście za wydarzenie zapłaciła TVP, a jednocześnie na początku debaty ogłoszono, że organizatorem jest sztab Rafała Trzaskowskiego, to mamy do czynienia ze złamaniem prawa. Doszło wówczas do nielegalnego finansowania kampanii wyborczej. I Rafał Trzaskowski oraz jego sztab na pewno nie uciekną od odpowiedzialności.

Sprawa dotyczy nie tylko TVP. Warto powtórzyć – za pieniądze sztabu jednego kandydata nie można promować innych. A przecież debatę trudno uznać za coś innego, niż promocję pozostałych uczestników. To już rodzi sprzeczność finansową.

Zgadza się. Przypomnijmy, że PKW potrafiła odebrać Prawie i Sprawiedliwości część finansowania za drobne sprawy – często, naszym zdaniem, zupełnie bezzasadnie. Więc w tym przypadku, gdzie sprawa jest ewidentna, nie powinno być żadnych wątpliwości, że również Platforma Obywatelska powinna w przyszłości stracić część finansowania.

A jak pan ocenia występ Karola Nawrockiego? W najnowszym sondażu United Survey zyskuje ponad 5 punktów procentowych.

Od początku kampanii robimy swoje i trzymamy się strategii. Zawsze powtarzałem, że wiemy, jak rozłożyć siły w takim wyborczym maratonie. Wiemy, kiedy przyspieszyć, a kiedy zwolnić. Teraz przyszedł moment, w którym przyspieszamy i pędzimy do mety – tej wyznaczonej na 13 maja. Wiedzieliśmy, jak rozplanować energię i działania. Nasza kampania wchodzi właśnie w pełny rozwój i myślę, że to będzie wyraźnie widać.

