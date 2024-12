Cejrowski: Szef FBI sprawdzi wydatki dla Kijowa. Lisicki: W Polsce nikt by nie śmiał

Kash Patel, który jest nominatem Donalda Trumpa na stanowisko szefa FBI, domaga się zbadania, co się stało z pieniędzmi przekazanymi Wołodymyrowi Zełenskiemu i Ukrainie. Sprawa dotyczy pieniędzy, które od początku wojny USA przekazują Ukrainie. Kash Patel przekazał, że chce poprosić Kongres o zbadanie, co się stało z tymi funduszami.

– To nie jest tak, że wysłaliśmy na Ukrainę miliard dolarów, choć nie jest to też mała kwota. Wysłaliśmy sto razy więcej – powiedział w podcaście Kash’s Corner. Jak dodał, powszechnie wiadomo, że na Ukrainie panuje olbrzymia korupcja. Patel podkreślił, że nie można mieć zaufania do polityka, któremu przekazano olbrzymie fundusze, a ten unika jasnych deklaracji. – On potem odpowiada: 'Nie powiem wam, gdzie się podziały te pieniądze – stwierdził Patel. W jego ocenie Zełenski jeździ po świecie i "błaga o pieniądze", z którymi nie wiadomo, co się dzieje.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in. o deklaracji przyszłego szefa FBI. – Żeby w Polsce była siła polityczna, która będzie się domagała rozliczenia najpierw PiS, a później PO z gigantycznych pieniędzy, które przekazali Ukrainie. Czy pan sobie wyobraża, żeby pojawił się ktoś taki i mógł dojść do władzy? – zapytał Paweł Lisicki.

– Wszystkie siły polityczne w tym uczestniczyły. Mamy zdjęcia Bosaka z Ukrainą w klapę, a kto reprezentuje Konfederację w polityce? No m.in. Bosak. Konfederacja popierała Ukrainę – mówił Cejrowski. – Nie jestem pewny, jak to było z ich wypowiedziami ws. pomocy wojskowej, ale faktycznie oni, z wyjątkiem Brauna, wspierali mocno Ukrainę. To tylko potwierdza moją intuicją, która mówi, że nie mamy w Polsce realnej siły politycznej, która mogłaby wygenerować człowieka, który pytałby o to, o co przyszły szef FBI. Przekazaliśmy miliardy złotych Ukrainie, a nawet nie wiadomo, co z tym zrobiono – wskazywał Paweł Lisicki.

– Miliardy polskich podatników. Każdy, kto zapłacił podatek, tracił część tego podatku, bo wysyłano to na Ukrainę. Mam mniej miłosierdzia od pana, bo dlaczego obciążam inne siły polityczne? Bo nic nie robiły i nie mówiły – ocenił Cejrowski.

