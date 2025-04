Rubio: Stany Zjednoczone lepiej rozumieją stanowisko Rosji w sprawie Ukrainy

– Powiedziałbym, że zagłębiliśmy się w stanowisko Rosji. Teraz rozumiemy je lepiej, ponieważ naprawdę z nimi rozmawialiśmy po trzech latach milczenia – powiedział amerykański sekretarz stanu.

Rubio: Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy

Rubio nie traci nadziei, że porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją zostanie osiągnięte w niedalekiej przyszłości. Podkreślił, że "to jest straszna wojna i musi się zakończyć, ponieważ nie ma dla niej militarnego rozwiązania”.

– Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy. Poświęciliśmy dużo czasu i energii na najwyższych szczeblach naszego rządu. Będziemy to kontynuować, dopóki będzie szansa na posuwanie się naprzód. Jeśli w pewnym momencie uznamy, że jesteśmy zbyt daleko od siebie, być może będziemy musieli przejść do innych priorytetów, ponieważ na świecie dzieje się wiele ważnych rzeczy – powiedział Rubio.

Według polityka nie jest to wojna Stanów Zjednoczonych. Mimo to Waszyngton próbuje się przyczynić do jej zakończenia.

– Może są zbyt daleko od siebie, ale mam nadzieję, że nie. Musimy być optymistami. Musimy być gotowi – tak jak jesteśmy – zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zbliżyć do siebie obie strony. Mam nadzieję, że nam się uda, ale ostatecznie to nie zależy od nas. To zależy od Rosji i Ukrainy. Muszą zdecydować, że chcą się zbliżyć, a my musimy zacząć dostrzegać postęp – podkreślił sekretarz stanu USA.

Amerykański plan

"The Washington Post" podał, że Stany Zjednoczone chcą, aby w ramach porozumienia pokojowego Ukraina zgodziła się na aneksję Krymu przez Rosję, zamrożenie walk wzdłuż linii frontu oraz częściowe zniesienie sankcji nałożonych na Moskwę.

Według źródeł w Białym Domu strona ukraińska planuje zignorować proponowany przez USA plan pokojowy i skupić się na omówieniu 30-dniowego zawieszenia broni.

