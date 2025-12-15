Żurek będzie sprawdzał "małżeństwa weekendowe"? Nowa zapowiedź ministra

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdza, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać związek zawarty zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim między dwiema osobami tej samej płci będącymi obywatelami Unii, które skorzystały ze swobody przemieszczania się i pobytu.

– Z uzasadnienia orzeczenia wynika, że ten związek za granicą, tam gdzie jest dopuszczalność takich małżeństw, musi być w jakiś sposób zastabilizowany – mówił minister Żurek w rozmowie z Tok FM.

- Pierwsze analizy świadczą o tym, że musimy chyba badać czy było to małżeństwo weekendowe, w tym sensie, że pojechali na weekend i zawarli związek małżeński i wrócili, czy też były to osoby, które od dłuższego czasu przebywają za granicą tam, gdzie prawo pozwala na takie związki – stwierdził.

Jak dodaje, sprawa nie jest prosta i nastręcza sporo problemów. - Mamy odpowiednie rubryki w dokumentach stanu cywilnego. Tam jest mężczyzna i kobieta. My musimy tak dostosować to prawo, żebyśmy nie tworzyli jakiejś fikcji - mówił.

– Gdybym ja miał decydować, to zdecydowałbym tak, że jeżeli ślub jest ważny, to wpisujemy. Natomiast musimy analizować rozstrzygnięcie TSUE i to nas będzie w jakiś sposób wiązać. Ale myślę, że powoli społeczeństwo polskie dojrzewa do rozwiązań, które ileś lat temu wydawały się niemożliwe – kontynuował.

TSUE wydał wyrok ws. Polski i tzw. małżeństw jednopłciowych

Sprawa (C-713/23) dotyczy dwóch obywateli polskich (jeden z nich posiada również obywatelstwo niemieckie) którzy zawarli związek cywilny w Berlinie w 2018 r. Następnie wnieśli o transkrypcję ich niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Wniosek został rozpatrzony odmownie na podstawie tego, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. W związku z tym, transkrypcja rozpatrywanego aktu małżeństwa naruszałaby podstawowe zasady polskiego porządku prawnego.

Czytaj też:

Turystyka ślubna po wyroku TSUE. Polacy zaczną jeździć do Niemiec?Czytaj też:

Biskupi UE krytykują głośny wyrok TSUE. "Nie ma mandatu"