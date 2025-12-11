Rubio odwraca decyzję Blinkena. Kazał zmienić urzędową czcionkę

Poprzednik Rubia, Antony Blinken, wprowadził czcionkę Calibri w 2023 r., twierdząc, że jest ona bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zdaniem Rubia, było to "niepotrzebne posunięcie na rzecz różnorodności", a styl Times New Roman jest "bardziej formalny i profesjonalny".

Zmiany weszły w życie w środę, 10 grudnia i dotyczą zarówno dokumentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych – podaje BBC.

Rzecznik Departamentu Stanu powiedział brytyjskiemu nadawcy, że zmiana urzędowej czcionki na Times New Roman jest zgodna z misją prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce "prezentować jednolity, profesjonalny przekaz we wszystkich komunikatach".

– Dostosowanie praktyki departamentu do tego standardu gwarantuje, że nasza komunikacja będzie cechować się taką samą godnością, spójnością i formalnością, jakich oczekuje się od oficjalnej korespondencji rządowej – podkreślił rzecznik.

Z Calibri na Times New Roman. Rubio zmienia urzędową czcionkę

Times New Roman to czcionka szeryfowa, co oznacza, że ma małe kreski wychodzące z końcówek liter. Calibri to czcionka bezszeryfowa, uważana za łatwiejszą do odczytania na ekranie, szczególnie dla osób niedowidzących lub mających problemy z czytaniem.

"Aby przywrócić dekorum i profesjonalizm pisemnym produktom pracy departamentu oraz zlikwidować kolejny niepotrzebny program zgodny z polityką DEIA, departament powraca do Times New Roman jako standardowego kroju pisma" – brzmi wewnętrzna korespondencja Departamentu Stanu, do której dotarła agencja Reutera.

DEIA to akronim oznaczający Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, co oznacza Różnorodność, Równość, Włączanie i Dostępność.

Administracja Trumpa wprowadziła w ciągu ostatnich 11 miesięcy szereg zmian w funkcjonowaniu rządu, mających na celu wyeliminowanie inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności.

Czytaj też:

Armia USA w czasach Bidena. LGBT i gender w ofensywie