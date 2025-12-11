Rubio odwraca decyzję Blinkena. Kazał zmienić urzędową czcionkę
Marco Rubio, sekretarz stanu USA
Marco Rubio, sekretarz stanu USA Źródło: Wikimedia Commons
Sekretarz stanu USA Marco Rubio nakazał dyplomatom powrót do używania czcionki Times New Roman zamiast Calibri, cofając zmiany wprowadzone za rządów Joe Bidena.

Poprzednik Rubia, Antony Blinken, wprowadził czcionkę Calibri w 2023 r., twierdząc, że jest ona bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zdaniem Rubia, było to "niepotrzebne posunięcie na rzecz różnorodności", a styl Times New Roman jest "bardziej formalny i profesjonalny".

Zmiany weszły w życie w środę, 10 grudnia i dotyczą zarówno dokumentów zewnętrznych, jak i wewnętrznych – podaje BBC.

Rzecznik Departamentu Stanu powiedział brytyjskiemu nadawcy, że zmiana urzędowej czcionki na Times New Roman jest zgodna z misją prezydenta USA Donalda Trumpa, który chce "prezentować jednolity, profesjonalny przekaz we wszystkich komunikatach".

– Dostosowanie praktyki departamentu do tego standardu gwarantuje, że nasza komunikacja będzie cechować się taką samą godnością, spójnością i formalnością, jakich oczekuje się od oficjalnej korespondencji rządowej – podkreślił rzecznik.

Z Calibri na Times New Roman. Rubio zmienia urzędową czcionkę

Times New Roman to czcionka szeryfowa, co oznacza, że ma małe kreski wychodzące z końcówek liter. Calibri to czcionka bezszeryfowa, uważana za łatwiejszą do odczytania na ekranie, szczególnie dla osób niedowidzących lub mających problemy z czytaniem.

"Aby przywrócić dekorum i profesjonalizm pisemnym produktom pracy departamentu oraz zlikwidować kolejny niepotrzebny program zgodny z polityką DEIA, departament powraca do Times New Roman jako standardowego kroju pisma" – brzmi wewnętrzna korespondencja Departamentu Stanu, do której dotarła agencja Reutera.

DEIA to akronim oznaczający Diversity, Equity, Inclusion and Accessibility, co oznacza Różnorodność, Równość, Włączanie i Dostępność.

Administracja Trumpa wprowadziła w ciągu ostatnich 11 miesięcy szereg zmian w funkcjonowaniu rządu, mających na celu wyeliminowanie inicjatyw na rzecz różnorodności, równości i inkluzywności.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: BBC / Reuters
