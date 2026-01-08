Grenlandia deklaruje gotowość na atak. "Żołnierz odpowiedzą od razu"

Resort obrony Danii odpowiedział na pytania mediów o to, czy wyspa jest gotowa na ewentualną inwazję. Zgodnie z zasadami użycia siły przyjętymi w 1952 roku, „"zaatakowane siły muszą natychmiast podjąć walkę bez rozkazu, nawet jeżeli ich dowódcy nie zostali poinformowani, że kraj znalazł się w stanie wojny" – przekazało ministerstwo w odpowiedzi na pytanie dziennika "Berlingske".

W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami Danii, aby omówić kwestię Grenlandii. Rozmowy mają dotyczyć przyszłości wyspy w kontekście amerykańskich interesów bezpieczeństwa.

Rubio: Jako dyplomata preferuję rozwiązania polityczne i dyplomatyczne

W rozmowie z dziennikarzami Rubio podkreślił, że każdy prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze zachowuje opcję użycia siły militarnej w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie zaznaczył, że jako dyplomata preferuje rozwiązania polityczne i dyplomatyczne. Jak dodał, podobne podejście administracja USA stosowała również w odniesieniu do sytuacji w Wenezueli.

Zdecydowany sprzeciw wobec ewentualnego przejęcia Grenlandii przez USA wyraziła Unia Europejska. Jej przywódcy podkreślają, że o przyszłości wyspy nie można decydować bez udziału Danii i samych Grenlandczyków, deklarując pełne wsparcie dla integralności terytorialnej tego obszaru. Również państwa europejskie zaznaczają, że bezpieczeństwo w Arktyce powinno być budowane we współpracy sojuszniczej w ramach NATO.

Europa opracowuje plan

Według duńskich mediów rząd w Kopenhadze analizuje różne scenariusze reakcji na amerykańskie naciski, w tym możliwość uruchomienia artykułu 4. NATO oraz podjęcia działań dyplomatycznych na forum ONZ. Jednocześnie Dania stara się unikać eskalacji napięć z Waszyngtonem.

Równolegle Francja we współpracy z europejskimi partnerami przygotowuje plan działania na wypadek ewentualnej próby przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone. Temat ma zostać omówiony podczas spotkania Trójkąta Weimarskiego z udziałem ministrów spraw zagranicznych Francji, Polski i Niemiec. Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot apeluje jednak o ostrożność i niewyolbrzymianie sygnałów płynących z Waszyngtonu, podkreślając, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio wykluczył powtórzenie scenariusza wenezuelskiego na Grenlandii.

Jednocześnie Biały Dom potwierdził, że administracja Donalda Trumpa uznaje pozyskanie Grenlandii za istotny priorytet bezpieczeństwa narodowego USA, nie wykluczając żadnych opcji, w tym użycia siły, choć preferowanym rozwiązaniem ma być zakup wyspy lub zawarcie specjalnego porozumienia.

Czytaj też:

USA wycofują kluczowy zarzut wobec Maduro?