Ostre starcie w Sejmie. Kaczyński: Ten osobnik będzie miał procesy

W trakcie dyskusji w Sejmie na mównicę wszedł szef resortu sportu Sławomir Nitras. Polityk Koalicji Obywatelskiej oskarżył Jarosława Kaczyńskiego i innych polityków PiS o udział w "sitwie i układzie" z prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem. Przypomnijmy, że Piesiewicz jest oskarżany o popełnienie "zbrodni VAT". Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 5 do 25 lat. Najsurowsza ze wspomnianych kar może zostać orzeczona w przypadku, gdy łączna suma fałszerstw przekroczy 10 milionów złotych.

– Wyobraźcie sobie państwo, że udział polskich sportowców na IO w Paryżu kosztował polski komitet 7,5 mln zł, a w latach 2022-24 pan Piesiewicz (szef PKOl) wystawił sobie faktury na prywatną firmę na kwotę 11 mln zł niemal, a dodatkowo wypłacił sobie wynagrodzenie na poziomie 1,5 mln zł – powiedział Nitras.

Zwracając się do prezesa PiS minister sportu powiedział, że to ludzie Jarosława Kaczyńskiego "stworzyli ten korupcyjny, złodziejski system". Dodał, że to politycy opozycji są winni "temu, że okradliście polskich sportowców, okradliście ludzi, którzy z biało-czerwoną flagą zdobywają dla nas medale".

Kaczyński: Nitras będzie mieć proces

Po chwili na mównicy pojawił się prezes PiS. Kaczyński zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec Nitrasa.

– Prawdy się boicie, panicznie się boicie. Niech ten osobnik, który tu przemawiał (Sławomir Nitras – red.), powie to samo, tylko nie korzystając z immunitetu, będzie miał procesy i będzie musiał udowodnić, jakie ja mam związki z panem prezesem Piesiewiczem – powiedział polityk, uderzając dłonią o pulpit.

Kaczyński doczekał się odpowiedzi na swoje słowa. Nitras, który ponownie wszedł na mównicę, stwierdził, że Kaczyński "był capo tutti di capi całej tej mafii pisowskiej. To są pana związki z panem Piesiewiczem".

