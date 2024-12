"Przestańcie naciskać na Zełenskiego". Mocny głos z Komisji Europejskiej

Według Kai Callas, wysokiej przedstawicielki UE do spraw zagranicznych, kraje zachodnie powinny przestać wzywać prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do rozmów pokojowych. Zamiast tego należy dołożyć starań, aby gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa były skuteczne.

Kallas: Nie można zmuszać Ukrainy do pokoju

Najwyższy dyplomata UE podkreśliła, że nie ma sensu wywierać presji na Zełenskiego, aby rozmawiał o pokoju, skoro prezydent Rosji Władimir Putin nie wykazuje chęci zakończenia wojny. Callas dodała, że dyskusja na ten temat odbyła się w przededniu szczytu przywódców UE, poświęconego dostosowaniu wsparcia dla Kijowa w kontekście możliwego powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu.

– Nie ma sensu namawiać Zełenskiego do rozmowy, skoro Putin nie chce rozmawiać – stwierdziła Kallas. – Nie możemy rozmawiać o siłach pokojowych, gdy nie ma pokoju. A dlaczego nie ma pokoju? Ponieważ Rosja nie chce pokoju – dodała.

Donald Trump ogłosił już wcześniej zamiar zaprzestania pomocy wojskowej dla Ukrainy i zachęcenia Kijowa do negocjacji w sprawie zawieszenia broni, co zmusza kraje UE do przeglądu swoich strategii wsparcia dla Ukrainy w przypadku takiego scenariusza.

– O wiele taniej jest teraz wspierać Ukrainę, niż później znosić wojnę. Rosja nie zmieniła swoich celów. To znaczy, musimy być w tej kwestii bardzo szczerzy wobec siebie. Co tak naprawdę teraz robimy? – pytała estońska polityk.

W przededniu szczytu Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte spotkał się z Zełenskim i szeregiem przywódców europejskich, w tym premier Włoch Giorgią Meloni i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Głównym tematem dyskusji było przyszłe wsparcie Ukrainy.

– Jeśli teraz zaczniemy między sobą dyskutować, jak mogłoby wyglądać porozumienie pokojowe, uprościmy je dla Rosjan. Myślę, że mądrze byłoby zamknąć tę kwestię – powiedział Rutte.

