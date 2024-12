Dymisja w rządzie Tuska. "Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie"

O tym, że dojdzie do dymisji ministra nauki informowały w czwartek media. Doniesienia te doczekały się potwierdzenia podczas konferencji polityków Lewicy. Tam Dariusz Wieczorek poinformował, że podjął decyzję o złożeniu rezygnacji.

Dariusz Wieczorek podał się do dymisji. "Ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie"

– Są takie momenty w życiu, gdzie trzeba podejmować ważne decyzje. Znacie mnie państwo od lat i wiecie, że dla mnie sprawy związane z moją formacją polityczną, sprawy związane z funkcjonowaniem w parlamencie, w tym przypadku sprawy związane z funkcjonowaniem koalicji i również sprawy związane z moją rodziną to są najważniejsze rzeczy, na które zwracam uwagę – zaczął swoje pożegnalne wystąpienie ustępujący minister nauki.

Jak podkreślił, ostatnie tygodnie "były bardzo ciężkie ze względu na różne doniesienia i falę hejtu", która pojawiła się w stosunku do ministerstwa i jego osoby. – I chcę państwu jednoznacznie oświadczyć, że będę bronił dobrego imienia, będę te wszystkie sprawy wyjaśniał, natomiast nie chciałbym, aby w jakikolwiek sposób te doniesienia i to, co się działo, miało wpływ na rozwój polskiej nauki, miało wpływ na funkcjonowanie koalicji – oświadczył.

Z tego właśnie powodu, jak wyjaśnił, podjął decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Wieczorek podziękował w swoim wystąpieniu środowisku akademickiemu.

– Myślę, że udało się dużo osiągnąć i tak jak patrzę w tej chwili przez pryzmat ostatniego roku, to myślę, że popełniliśmy, ja popełniłem trochę błędów, bo za mało chyba o tym wszystkim mówiliśmy. Za to niewątpliwie chciałem przeprosić – podkreślił.

Afery wokół ministra nauki

Presja opinii publicznej na dymisję ministra Wieczorka narastała od dłuższego czasu. W ostatnim czasie Wirtualna Polska poinformowała o fałszywym oświadczeniu majątkowym złożonym przez Wieczorka. Stanowisko w sprawie publikacji szybko wydał sam zainteresowany. Wieczorek przeprosił w nim za "nieumyślne błędy", które pojawiły się w jego oświadczeniu majątkowym.

Wcześniej natomiast ten sam portal opisał m.in. skandaliczną sprawę ujawnienia danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także bulwersujący przypadek zmiany zasad zatrudniania w jednej z jednostek uczelni tak, aby funkcję kierowniczą mogła objąć żona polityka z Lewicy.

