"Pomagamy Tuskowi w jego słabości". Jest wniosek ws. Wieczorka

O wniosku w sprawie odwołania ministra nauki Dariusza Wieczorka posłowie Prawa i Sprawiedliwości poinformowali w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jest wniosek o odwołanie Dariusza Wieczorka

– Składamy wniosek o wotum nieufności wobec ministra nauki Dariusza Wieczorka. I tak naprawdę zadajemy pytanie, jak złym trzeba być ministrem i jak wiele afer trzeba zainicjować, żeby Donald Tusk zdecydował się na działanie – mówił Łukasz Schreiber.

Według niego, że mamy do czynienia z nieprawdopodobnym upolitycznieniem nauki. – Tydzień bez afery u ministra Wieczorka to tydzień stracony. To nie jest tak, że za niego odpowiedzialność ponosi tylko Lewica, ale też Donald Tusk – wskazywał.

Poseł PiS przyznał, że jego ugrupowanie wstrzymywało się przez kilka dni z wnioskiem w tej sprawie, ponieważ liczono, że minister wcześniej straci stanowisko. – Będziemy o to walczyć – zapowiedział.

Przypomnijmy, że w poniedziałek o przyszłości ministra nauki rozmawiali premier Donald Tusk z liderem Lewicy Włodzimierzem Czarzasty. Ten ostatni miał jednak stanąć w obronie lidera swojej partii. Ostateczna decyzja w jego sprawie ma zapaść do piątku.

– Skoro pan Donald Tusk jest tak słabym premierem w tej koalicji, że nie potrafi nad tym zapanować, to składamy wniosek o wotum nieufności i prosimy pana marszałka Hołownię […] żebyśmy mogli rozpatrywać na najbliższych posiedzeniach Sejmu – mówił z kolei Przemysław Czarnek.

Były minister edukacji i nauki wyraził pogląd, że zawarta we wniosku siła argumentów "spowoduje, że jednak pan Tusk przezwycięży opór pana Czarzastego i odwołają pana ministra Wieczorka, bo nie będą chcieli z nami dyskutować na sali sejmowej na temat tych argumentów, które są porażające".

– Dlatego mówię, że pomagamy Tuskowi w jego słabości, zobaczymy, jak wyjdzie – powiedział.

Afery ministra nauki

Swój wniosek Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało po serii publikacji medialnych, ukazujących kolejne błędy ministra nauki. W poniedziałek portal Wirtualna Polska poinformował o fałszywym oświadczeniu majątkowym złożonym przez polityka. Stanowisko w sprawie publikacji wydał już sam zainteresowany. Wieczorek przeprosił w nim za "nieumyślne błędy", które pojawiły się w jego oświadczeniu majątkowym.

Wcześniej, zaledwie w ubiegłym tygodniu, ten sam serwis opisywał m.in. skandaliczną sprawę ujawnienia danych sygnalistki z Uniwersytetu Szczecińskiego, a także bulwersujący przypadek zmiany zasad zatrudniania w jednej z jednostek uczelni tak, aby funkcję kierowniczą mogła objąć żona polityka z Lewicy.

