Tusk zapowiada 120 ustaw. "Wielkie dzieło, które zapoczątkowaliśmy"

Premier Donald Tusk spotkał się w czwartek z przedstawicielami tzw. strony społecznej, żeby porozmawiać o deregulacji. Szef rządu oznajmił, że współpracuje ze stroną społeczną "bardzo blisko i intensywnie", a strona rządowa poważnie do "wiekopomnego zadania" deregulacji. Tusk starał się przekonywać, że tempo prac nad zmianami "jest niebywałe".

Premier powiedział, że pierwszy pakiet zmian ustawowych może być głosowany na pierwszym posiedzeniu po wyborach prezydenckich. – Emocje będą wówczas mniejsze i być może jeszcze większa grupa posłów i posłanek przyłączy się do tego wielkiego dzieła, które wspólnie zapoczątkowaliśmy – uzasadnił.

Tusk zapowiada 120 ustaw w ramach deregulacji

Donald Tusk powiedział, że w pierwszym etapie będzie gotowych około 120 ustaw. – Te ustawy będą zmniejszały obciążenia, znosiły bariery, usuwały zbędne przepisy. Będą to czasami ustawy niezwykle skomplikowane i pracochłonne, czasami będą to ustawy, które po prostu unieważnią niepotrzebne zupełnie przepisy czy bariery – mówił szef Rady Ministrów. – Ta zmiana to naprawdę rok przełomu i tak masywnej zmiany, de facto ustrojowej, bo my przecież w wielu dziedzinach życia zmieniamy ustrój Polski dzięki tej pracy, tak masywnej zmiany ustrojowej nie było od momentu przystąpienia Polski do UE – twierdził premier Donald Tusk.

– Też zgodnie z sugestią strony społecznej, zwracam się do ministra Paszyka, żeby jeszcze raz przyjrzeć się pewnym propozycjom ze strony klubów opozycji. Wiem, że jest grupa posłów z PiS-u, złożyli propozycje poprawek czy zmian do ustawy, która już jest procedowana i proszę nie zwracać uwagi najmniejszej na to, jaka partyjna pieczątka jest przy jakiej propozycji – mówił przed kamerami lider PO.

Zespół Brzoski

W środę Maciej Berek, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, poinformował, że rząd przeanalizował już 173 propozycje zgłoszone w ramach deregulacyjnej inicjatywy SprawdzaMY Rafała Brzoski.

Berek powiedział, że zatwierdzonych zostało 108 postulatów, co stanowi 62 proc. wszystkich zgłoszeń. Spośród nich 11 zostało już w pełni zrealizowanych, a Rada Ministrów przyjęła odpowiednie akty prawne lub projekty ustaw. Kolejnych 17 znajduje się obecnie w procesie legislacyjnym, twierdził Berek.

Jak dodał, 26 postulatów (15 proc.) wymaga jeszcze pogłębionych analiz, natomiast 32 propozycje (19 proc.) zostały odrzucone z uwagi m.in. na kwestie związane z bezpieczeństwem i stabilnością finansów publicznych.

W lutym premier Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce objęcie funkcji lidera zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie propozycji deregulacyjnych. Biznesmen przyjął ofertę, a tydzień później kierowana przez niego inicjatywa SprawdzaMY opublikowała pierwsze postulaty. Zespołem Brzoska ma kierować do końca maja.

Regulowana deregulacja