"Oferta, której nie było od tysiąca dni". Ukraina odrzuciła prośbę Orbana o rozmowę

Kancelaria Prezydenta Ukrainy nie przyjęła propozycji rozmowy telefonicznej Wołodymyra Zełenskiego z premierem Węgier Wiktorem Orbanem. O odmowie Kijowa poinformował szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto.

Minister spraw zagranicznych Węgier stwierdził, że "niewiele osób zrobiło dla pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego więcej niż Węgry”. Dodał, że "rozwiązanie tej wojny nie leży na polu bitwy, na którym są tylko martwi ludzie, tylko cierpienie, tylko więcej zniszczeń".

– Zginęły miliony ludzi, dostawy broni nie zmieniły układu sił, rzeczywistość też nie wszystkim otworzyła oczy. Rosja idzie do przodu, armia rosyjska stale okupuje coraz to nowe terytoria – uważa dyplomata.

Szijjarto przypomniał, że w połowie tygodnia Orban odbył rozmowę telefoniczną z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Po niej Budapeszt przekazał Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy i szefowi Kancelarii Prezydenta Ukrainy prośbę węgierskiego premiera o odbycie rozmowy telefonicznej z Zełenskim. Prośba została odrzucona w "dość bezprecedensowym geście dla dyplomacji" i w sposób "nieco nerwowy, ale kulturalny".

– Na stole leży oferta, której nie było od tysiąca dni. Jedna strona ją rozważyła i uważa, że jest do zaakceptowania, ale druga strona przyjęła stanowisko odrzucenia – powiedział szef węgierskiego MSZ.

Orban rozmawia z Putinem

Premier Węgier Viktor Orban odbył rozmowę telefoniczną o Ukrainie z prezydentem Rosji Władimirem Putiniem. O rozmowie z Putinem poinformował osobiście Orban w mediach społecznościowych. Jak zaznaczył, dyskusja trwała ok. godziny.

"Jesteśmy w najbardziej niebezpiecznych tygodniach wojny. Wykorzystamy wszelkie środki dyplomatyczne, jakie mamy do dyspozycji, by doprowadzić do zawieszenia broni i zbliżyć się do pokoju" – napisał węgierski premier na swoim profilu na Facebooku.

Również Moskwa odniosła się do rozmowy w specjalnym komunikacie. Kreml przekazał, że Putin dyskutował z Orbanem o Ukrainie i powiedział szefowi węgierskiego rządu, iż "polityka Kijowa nadal wyklucza możliwość pokojowego rozwiązania konfliktu".

