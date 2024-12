Orban spotkał się z Trumpem i Muskiem. "Przyszłość się zaczęła"

W spotkaniu uczestniczył również kongresmen Michael Waltz, który w administracji Trumpa będzie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Panowie rozmawiali w domu prezydenta elekta w Mar-a-Lago na Florydzie. Orban poinformował o tym na platformie społecznościowej X.

Orban u Trumpa w USA

"USA dzisiaj. Przyszłość się zaczęła! Popołudnie w Mar-a-Lago z @realDonaldTrump, @elonmusk i @michaelgwaltz" – napisał krótko Orban.

Obaj politycy spotkali się również w lipcu w ramach misji pokojowej Orbana. Rozmawiali wówczas o możliwości pomocy w doprowadzeniu do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, powiedział rzecznik premiera. Wcześniej Orban złożył wizyty w Kijowie, Moskwie i Pekinie. Wywołało to oburzenie unijnego establishmentu, jednak węgierski polityk tłumaczył, że Węgry powoli stają się ostatnim europejskim krajem, który może rozmawiać ze wszystkimi, a jego celem jest przyczynienie się do negocjacji ukraińsko-rosyjskich i w konsekwencji zakończenia wojny.

Orban nie kryje, że podziela pokojowe nastawienie Trumpa. Obaj konsekwentnie opowiadają się za nieeskalowaniem konfliktu i zakończeniem wojny na Ukrainie. Jedno z pytań o Polskę w tej sprawie dotyczy jednak zagrożenia, że plan pokojowy mógłby zakładać wysłanie na Ukrainę wojsk rozjemczych z naszego kraju.

Na razie zespół ds. przekazania władzy Trumpowi nie odpowiedział na prośbę o komentarz do wizyty premiera Węgier.

