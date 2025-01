Niemcy mogą reaktywować Nord Stream. Andrzej Duda wskazał rozwiązanie

Kancelaria Prezydenta opublikowała na swojej stronie internetowej fragmenty wywiadu Andrzeja Dudy dla BBC World News, który odbył się w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Prezydent skomentował m.in. sytuację polityczną w Niemczech i pojawiające się w przestrzeni medialnej głosy o możliwości reaktywacji gazociągu Nord Stream.

Prezydent: Nord Stream trzeba rozebrać

– Uważam, że gazociągi Nord Stream powinny zostać zdemontowane, rozebrane. I chcę przypomnieć, że to Donald Trump zatrzymał Nord Stream. To on nałożył sankcje na firmy zaangażowane w budowę Nord Stream w 2019 roku. Dzięki niemu to zostało zatrzymane – stwierdził Duda.

Wyraził nadzieję, że "wszyscy europejscy liderzy, którzy są na zdjęciu z uruchomienia Nord Stream, wyciągają z tego lekcję i wymuszą to, żeby ten gazociąg gazu do Europy nie transportował".

– To jest ogromne zagrożenie dla Europy Środkowej, dla Polski, Słowacji, Ukrainy i innych państw pod względem energetycznym i bezpieczeństwa militarnego, ale pod względem ekonomicznym, dominacji Rosji jest to zagrożenie dla całej Europy – argumentował prezydent.

Zapytany, czy nie obawia się, że w związku z zawirowaniami politycznymi Niemcy mogą być zdeterminowane, żeby pozyskiwać tani gaz, podkreślił, że "Niemcy nie mogą budować swojego potencjału ekonomicznego na zezwoleniu Rosji na dostarczanie gazu do Europy".

– Pozwalanie Rosji na taką dominację energetyczną w Europie jest nieakceptowalne – oświadczył Duda.

Sabotaż na Bałtyku

Do zniszczenia Nord Stream 1 i Nord Stream 2 doszło w nocy 26 września 2022 r. w pobliżu duńskiej wyspy Bornholm na Morzu Bałtyckim. W wyniku eksplozji uszkodzone zostały trzy z czterech nitek gazociągów. Ocalała jedna odnoga NS2.

Z ustaleń "Wall Street Journal" wynika, że operację wysadzenia Nord Stream wymyśliła w maju 2022 r. grupa ukraińskich oficerów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski początkowo zatwierdził plan, zanim bezskutecznie próbował go odwołać na prośbę CIA.

W doniesieniach prasowych związanych z sabotażem na dnie Bałtyku pojawiają się także polskie wątki.

