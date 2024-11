Sprawa Nord Stream 2. Sensacyjne doniesienia z USA

Według doniesień "Wall Street Journal", Lynch skierował wniosek do rządu USA o udzielenie pozwolenia na złożenie oferty w ewentualnej licytacji w Szwajcarii. Zdaniem miliardera byłaby to wyjątkowa okazja, aby dostawy energii do Europy znalazły się pod amerykańską i europejską kontrolą.

Zwolennik Trumpa kupi gazową broń Rosji?

Kupno Nord Stream 2 miałoby być także kartą przetargową w negocjacjach z Rosją w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Lynch zakłada, że gazociąg zostanie sprzedany na aukcji, jeśli niewypłacalna spółka zależna rosyjskiego giganta energetycznego Gazpromu nie będzie w stanie zrestrukturyzować swoich długów i jej aktywa zostaną zlikwidowane.

Aby prowadzić interesy z firmami objętymi amerykańskimi sankcjami, Lynch potrzebuje zgody Waszyngtonu. Zgodnie z informacjami "WSJ", biznesmen zadeklarował swoim znajomym, że jest w stanie przejąć "za grosze" Nord Stream 2, wyceniany na 11 mld dolarów.

Dziennik przypomina, że Lynch od ponad dwóch dekad prowadzi interesy z Rosją, a podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej wspierał finansowo obóz republikanów i prezydenta elekta Donalda Trumpa.

Putin: Co powstrzymuje Niemcy przed uruchomieniem Nord Stream 2?

Rurociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, biegnące z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego, zostały zniszczone w wyniku eksplozji we wrześniu 2022 r., ale jedna nitka NS2 ocalała. Sygnały o gotowości do jej uruchomienia prezydent Rosji Władimir Putin od wielu miesięcy wysyła do Niemiec.

– Co powstrzymuje rząd niemiecki przed dojściem do porozumienia z nami i uruchomieniem go? – mówił Putin we wrześniu. Podkreślił, że jeśli Nord Stream 2 zacznie działać, to 27,5 mld metrów sześciennych gazu "natychmiast trafi do Europy".

Rząd w Berlinie wstrzymał uruchomienie NS2 w 2022 r., po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę.

Czytaj też:

Kto wysadził Nord Stream? "Niemieckie władze twierdzą, że rozwiązały zagadkę"