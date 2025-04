Nowe dane o bezrobociu. "Od 1990 r. nie zanotowano niższego wskaźnika"

"Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w marcu br. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce osiągnęła 5,3 proc. Od 1990 r. nie zanotowano niższego wskaźnika bezrobocia w marcu. Wg wstępnych danych, w końcu marca 2025 r.:

W urzędach pracy zarejestrowanych było 831,3 tys. bezrobotnych.

Pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 82,1 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej" – przekazał resort na swoim profilu na platformie X.

twitter

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Polska liderem w UE

Kilka dni temu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w lutym br. Polska zajęła pierwsze miejsce w Unii Europejskiej z najniższym poziomem bezrobocia. Tym razem nie dzieliliśmy swojej pozycji lidera z innym krajem – Czechy zajęły drugie miejsce. Trzecia na podium była Malta.

"Świetne wieści na temat rynku pracy płyną z Unii Europejskiej. Z danych Eurostatu wynika, że w lutym 2025 roku bezrobocie w Polsce było najniższe w UE i wyniosło 2,6 proc., tyle samo co w poprzednim miesiącu (liczone zgodnie z metodologią Eurostatu). Liczba bezrobotnych w lutym br. wyniosła 466 tys., również tyle samo co w styczniu. Drugie miejsce w lutym br. zajęły Czechy ze stopą bezrobocia wynoszącą 2,7 proc. Co ciekawe, w poprzednim miesiącu dzieliliśmy z Czechami pierwsze miejsce na podium. Trzecią pozycję zajęła w lutym br. Malta" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lutym 2025 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym czasie bez pracy pozostawało 848 tys. osób. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 10,4 tys. osób (1,2 proc.), a rok do roku – o 2,8 tys. osób (0,3 proc.).

Czytaj też:

"Jesteśmy na krawędzi, nie ma zysków, tylko straty". Branża alarmuje i prosi Tuska o interwencjęCzytaj też:

Coraz więcej firm nie płaci pracownikom. Zaległe pensje w Polsce to już plaga