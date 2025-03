Bezrobocie w Polsce nadal rośnie. Nowe dane

Z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w lutym 2025 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyniosła 5,5 proc., co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. W tym czasie bez pracy pozostawało 848 tys. osób – wynika ze wstępnych danych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych wzrosła o 10,4 tys. osób (1,2 proc.), a rok do roku – o 2,8 tys. osób (0,3 proc.).

"Miesiące rozpoczynające i kończące rok są zazwyczaj tymi, w których notujemy nieznaczny wzrost poziomu bezrobocia. Podobnie było w lutym br. Jak wynika z danych wstępnych Ministerstwa Pracy, w poprzednim miesiącu stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. To wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu ze styczniem br. Po raz ostatni wzrost stopy bezrobocia w lutym w odniesieniu do stycznia zanotowano w 2023 r. i również wyniósł on 0,1 pkt. proc." – czytamy w komunikacie resortu.

Najwyższa stopa bezrobocia w lutym wyniosła w województwie podkarpackim i warmińsko-mazurskim po 9,1 proc., zaś najniższa w województwie wielkopolskim – 3,3 proc.

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. oraz 4,8 proc. na koniec 2026 r.

Bezrobocie w Polsce. Eurostat podał dane

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 2,6 proc. w styczniu 2025 r. wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej – podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska zanotowała najniższy wskaźnik bezrobocia wraz z Czechami – przed Maltą (3 proc.). Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 464 tys. w styczniu wobec 474 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 5,8 proc. (bez zmian). Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

"Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej! W tych trudnych czasach każda dobra wiadomość jest na wagę złota" – skomentował premier Donald Tusk na platformie X.

