Tusk chwali się niskim bezrobociem, ale trwa fala masowych zwolnień

"Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej! W tych trudnych czasach każda dobra wiadomość jest na wagę złota" – cieszy się w serwisie X premier Donalda Tuska. Według danych GUS w styczniu bezrobocie wyniosło 5,4 proc. Z kolei zgodnie z metodologią Eurostatu, szacuje poziom bezrobocia nad Wisłą na 2,6 proc. To oznacza, że wskaźnik zrównał się z tym z Czech i jest najniższy w UE.

Problem w tym, że pozytywne dane nie przekładają się do końca na rzeczywistość. Przez kraj przetacza się bowiem fala zwolnień, o których media donoszą od miesięcy. "Etaty w ostatnim czasie tną państwowe giganty – Poczta Polska czy PKP Cargo. W przypadku tej pierwszej firmy zwolnieniami może być dotkniętych nawet 8,5 tys. osób" – zauważa portal Business Insider.

W roku 2024 zwolnienia dotyczyły firm IT oraz sektora przemysłowego, a ostatnich miesiącach cięcia dotknęły też banki. "Dotyczy to przede wszystkim firm NatWest i UBS. Ta pierwsza ogłosiła całkowite wycofanie się z naszego kraju, natomiast druga likwiduje swój oddział w Warszawie. Zwalniają także firmy produkcyjne. Na przykład Lear Corporation postanowił zakończyć produkcję mat grzewczych do foteli samochodowych w Polsce – i przenieść ją do Tunezji. Pracę w Pikutkowie koło Włocławka straci ok. 600 osób" – wylicza BI.

Rosną koszty, spada atrakcyjność

Skąd takie zjawisko? Przez lata Polska była atrakcyjna dla inwestorów z powodu niskich kosztów pracy. Jednak wzrost polskich pensji sprawił, że firmom często opłaca się przenosić produkcję do znacznie tańszych krajów, na przykład do Tunezji. "Inną przyczyną cięć jest postęp technologiczny. Automatyzacja, sztuczna inteligencja, zmiana modelu zatrudnienia i dane demograficzne spowodują, że podaż pracy w kolejnych latach będzie spadać" – wskazują eksperci firmy Personnel Service. "Niektóre cięcia, zwłaszcza te w Poczcie Polskiej czy PKP Cargo, biorą się z chęci rządu do odchudzenia państwowych kolosów i próby sprawienia, by mogły konkurować z prywatnymi firmami" – czytamy.

Czytaj też:

"Każda dobra wiadomość jest na wagę złota". Tusk nie kryje zadowoleniaCzytaj też:

"A więc mamy to!". Tusk o zmianach w gospodarce