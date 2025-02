Zwolnieni z Poczty Polskiej dostaną ofertę założenia Żabki

Poczta Polska planuje zwolnienia grupowe, które mogą objąć nawet 8518 pracowników z różnych działów. Redukcja etatów dotknie przede wszystkim listonoszy. Zwolnieniami zagrożeni są też inni pracownicy – przede wszystkim z działu operacyjnego, gdzie przewidziano likwidację 4936 stanowisk – podał "Dziennik Gazeta Prawna".

To jednak nie koniec, bo cięcia etatów obejm także kierowników (1478 osób), handlowców (506) oraz pracowników tzw. wsparcia funkcjonalnego (1593). Związki zawodowe zapowiadają walkę o ochronę miejsc pracy wskazując, że tak duże zwolnienia wpłyną negatywnie na terminowość dostarczania korespondencji i realizacji innych usług.

– W tym programie ma odejść zaledwie kilku dyrektorów. Największa grupa to pracownicy okienek, listonosze i kierownicy urzędów. Ktoś próbuje zwijać naszą Pocztę Polską – oburza się Bogumił Nowicki z pocztowej "Solidarności".

Absurdalna propozycja

Tymczasem jak dowiedziało się radio TOK FM, Poczta Polska proponuje odchodzącym pracownikom założenie sklepu Żabka. Sieć ta działa na zasadzie franczyzy.

– To jest dosyć dziwne. Proponujemy naszym pracownikom założenie Żabki, zamiast wsparcia Poczty Polskiej w innych miejscach lub pracę jako agenci pocztowi – mówił w TOK FM Robert Czyż ze Związku Zawodowego Pracowników Poczty Polskiej. – Co kuriozalne, pracodawca jednocześnie zwalnia i szuka. Tylko w ciągu dwóch tygodni tego roku złożył 270 ofert pracy – wskazuje Czyż.

Firma przekonuje, że współpraca z Żabką to efekt porozumienia zawartego w ramach negocjacji z pracownikami. Zakłada ono, że jeśli odchodzący pracownik zdecyduje się na własny biznes, spółka kontaktuje go z siecią handlową. Żabka podkreśla, że przekazała poczcie ogólnodostępne materiały o programie "Bezpieczny Start", umożliwiającym ocenę gotowości do prowadzenia działalności gospodarczej.

Pracownicy mają czas na decyzję do piątku.

