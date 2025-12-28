Lista nieodebranych

Karol, naprawdę nie odbierałeś telefonów od Rudego?

Daj spokój, Zbyszek. Jakbym ja miał tak od każdego odbierać, tobym nic innego nie robił.

No, ale to premier jednak…

On jest taki premier, jak ja ruska onuca. Weź no podaj mój telefon.

Proszę.

Odblokowałem. Zobacz teraz sam listę nieodebranych. Jest Rudy?

Jest, osiem razy.

No trudno.

Ale jest też Naczelnik. Dwadzieścia siedem razy.

No trudno.

Od rzeczy

"Zwierzęta udomowione powinny mieć obywatelstwo” – Prof. Magdalena Środa, filozof, na antenie TVP Info.