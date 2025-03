Kreml o słowach szefa dyplomacji USA: Zgadzamy się, Putin to mówił wielokrotnie

Szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News nazwał wojnę rosyjsko-ukraińską "wojną zastępczą między mocarstwami nuklearnymi", która "zabrnęła w ślepy zaułek" i "musi się zakończyć".

– Od początku było jasne, że prezydent Trump postrzega to jako przedłużający się konflikt, który zabrnął w ślepy zaułek. Szczerze mówiąc, jest to wojna zastępcza między mocarstwami nuklearnymi – Stanami Zjednoczonymi, które wspierają Ukrainę, a Rosją, i musi się zakończyć – powiedział Rubio.

Rubio mówi o "wojnie zastępczej" USA z Rosją. Kreml: Idealnie wpisuje się w stanowisko Putina

Kreml zgadza się z twierdzeniem sekretarza stanu USA, że konflikt na Ukrainie jest wojną zastępczą między Waszyngtonem a Moskwą. Prezydent Władimir Putin wyrażał to wielokrotnie – oświadczył Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy rosyjskiego prezydenta, cytowany przez agencję TASS.

Jak tłumaczył, wojna na Ukrainie to konflikt między Rosją a "zbiorowym Zachodem". – Zbiorowy Zachód odnosi się przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. To idealnie wpisuje się w stanowiska, które nasz prezydent i minister spraw zagranicznych wielokrotnie formułowali – powiedział Pieskow, komentując słowa Rubio.

Trump chce zakończyć konflikt na Ukrainie

Szef amerykańskiej dyplomacji tłumaczył, że do tej pory plan Ukrainy i ich sojuszników polegał na tym, żeby dać Kijowowi "tyle, ile potrzebują, tak długo, jak potrzebują". – To nie jest strategia – ocenił, zauważając zarazem, że Rosja "nie osiągnęła żadnych znaczących sukcesów" w wojnie.

Dodał, że obecnym celem Trumpa jest ustalenie, jaka może być droga do pokoju, a to wymaga współpracy obu stron. – Poprosiliśmy Ukraińców, aby tego nie sabotowali. Kiedy wiceprezydent J.D. Vance zauważył, że do rozwiązania takich problemów potrzebna jest dyplomacja, prezydent Wołodymyr Zełenski, niestety, postanowił pokłócić się z wiceprezydentem – mówił Rubio, nawiązując do awantury w Gabinecie Owalnym.

Według niego zakończenie wojny będzie wymagało "ustępstw z obu stron, ale musimy doprowadzić je do stołu rozmów". – Oczywiście, Ukraińcy muszą przy nim być, to ich kraj. I tylko prezydent Trump może to osiągnąć. To było i pozostaje celem, nad tym właśnie teraz pracujemy – przekonywał sekretarz stanu USA.

Czytaj też:

Po czyjej stronie są Polacy w sporze Zełenskiego z Trumpem? Jest sondaż