Choroba papieża. Franciszek zabrał głos

W czasie spotkania kard. Ángel Fernández Artime, proprefekt Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego powiedział: "Najmilsi współbracia i współsiostry przed rozpoczęciem całej modlitwy proszono mnie, abym podzielił się z wami wszystkimi, bardzo piękną wiadomością, bardzo pięknym darem. Ojciec Święty skierował go do nas tu obecnych i do całego świata, do wszystkich osób na całym świecie, katolików, chrześcijan, kobiet i mężczyzn dobrej woli, którzy są jemu bliscy, którzy modlą się za niego pozdrowienie, wypowiedziane własnym głosem, którego teraz wysłuchamy".

Nagranie z papieżem Franciszkiem

Następnie wyemitowano słowa Franciszka wypowiedziane słabym głosem po hiszpańsku.

– Dziękuję z całego serca za modlitwy w intencji mojego zdrowia płynące z Placu [św. Piotra]. Stąd wam towarzyszę. Niech Bóg wam błogosławi, a Matka Boża ma was w swojej opiece. Dziękuję – powiedział papież Franciszek w pierwszym nagraniu audio ze szpitala, które zostało wyemitowane na Placu św. Piotra o godz. 21.00 w środę 6 marca.

Kard. Fernández Artime kontynuował dalej: "gromadzimy się w modlitwie o zdrowie Ojca Świętego, którego przed chwilą usłyszeliśmy i z Maryją Matką Kocioła i Matką Dobrej Rady".

– Pan napełnił darami Marię z Nazaretu, aby stała się godną matką Odkupiciela. Prowadzona przez Ducha Świętego szukała we wszystkim i zawsze woli Pana i wielbiąc jego miłosierdzie wewnętrzne przylgnęła do Chrystusa. Do Niej ustanowionej Matką wierzących uciekamy się jako do bezpiecznego schronienia – podkreślił hierarcha.

Modlitwa w Watykanie. Nie zabrakło znanych twarzy

Podobnie jak w dniach poprzednich licznie obecni byli kardynałowie, z sekretarzem stanu, kard. Pietro Parolinem, dziekanem kolegium kard. Giovannim Battistą Re, arcybiskupi i biskupi pracujący w instytucjach watykańskich, duchowieństwo diecezjalne i zakonne a także wierni diecezji rzymskiej oraz pielgrzymi przybyli z całego świata do Wiecznego Miasta.

Po odmówieniu tajemnic światła różańca odśpiewano antyfonę "Salve Regina", a następnie Litanię Loretańską. Schola odśpiewała też modlitwę "Oremus pro Pontifice nostro Francisco". Błogosławieństwa udzielił z kolei kard. Ángel Fernández Artime. Na zakończenie schola wykonała włoską wieczorną pieśń ku czci Matko Bożej.

