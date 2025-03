"Za rodziny w kryzysie". Intencja papieska na marzec

"Wszyscy marzymy o pięknej, idealnej rodzinie. Ale idealne rodziny nie istnieją. Każda rodzina ma swoje problemy, a także swoje wielkie radości" – podkreślił papież Franciszek w filmie wyjaśniającym intencję na marzec. Wideo zostało nagrane jeszcze przed hospitalizacją Ojca Świętego w Klinice Gemelli.

Intencja papieska na marzec 2025

To już trzeci miesiąc 2025 roku. Na marzec przewidziano szczególną intencję – za rodziny pogrążone w kryzysie. "Módlmy się, aby podzielone rodziny znalazły w przebaczeniu uzdrowienie swoich ran, odkrywając na nowo, nawet w dzielących ich różnicach, bogactwo każdego z nich" – zachęcał papież Franciszek na początku roku przedstawiając intencje na każdy miesiąc.

"W rodzinie każda osoba ma wartość, ponieważ jest inna od innych, każda osoba jest wyjątkowa. Ale różnice mogą również powodować konflikty i bolesne rany" – wskazywał Ojciec Święty w specjalnym nagraniu. Dodał, że najlepszym lekarstwem jest przebaczenie, szczególnie w rodzinie.

Papież Franciszek: Przebaczenie pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją

"Przebaczenie oznacza danie drugiej szansy. Bóg robi to z nami nieustannie. Cierpliwość Boga jest nieskończona: przebacza nam, podnosi nas, pozwala nam zacząć na nowo. Przebaczenie zawsze odnawia rodzinę, pozwala patrzeć w przyszłość z nadzieją" – zauważył Franciszek. Podkreślił, że nawet jeśli nie można spodziewać się "szczęśliwego zakończenia", to jednak łaska Boga daje nam siłę do przebaczenia i przynosi pokój, ponieważ uwalnia od smutku, a przede wszystkim od urazy.

"Módlmy się, aby podzielone rodziny mogły znaleźć w przebaczeniu uzdrowienie swoich ran, odkrywając również w swoich różnicach wzajemne bogactwo" – wezwał Ojciec Święty Franciszek.

