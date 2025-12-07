Realme GT8 Pro

Ekran OLED ma przekątną 6,79 cala, rozdzielczość 2K i maksymalną częstotliwość odświeżania na poziomie 144 Hz. Design jest nowoczesny i elegancki. Jest też specjalna wersja: Dream Edition – zielona obudowa z logo Aston Martin Aramco Formula One Team powinna się spodobać zwłaszcza fanom sportów motorowych, a także wszystkim tym, którzy chcą, aby ich telefon odróżniał się od miliona podobnych. Producent miło mnie zaskoczył: nawet szpilka do wyjmowania karty SIM ma w tej wersji kształt bolidu. Również interfejs (w tym ekran blokady, tapety oraz wygląd ikon) został odpowiednio zmodyfikowany.