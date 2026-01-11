Nie wypada?

Gwiazda wystąpiła podczas imprezy TVP w Katowicach, za co miała zgarnąć 100 tys. zł. Kwota zasłużona? Widowisko, trzeba przyznać, było niezłe. "Wokalistka zaskoczyła też swoimi kreacjami – od krótkiego kowbojskiego stroju podczas wspólnego występu z Kayah po elegancką suknię ze złotym gorsetem i zwiewnym czerwonym tiulem. Na scenie bujała się na huśtawce udekorowanej kwiatami, a dodatkowego efektu dodało dwóch postawnych mężczyzn bez koszulek, którzy wprawiali ją w ruch" – opisuje Pudelek.