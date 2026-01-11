Kraj
  • Zuzanna Dąbrowska-PieczyńskaAutor:Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska

Nie wypada?

Maryla Rodowicz podczas "Sylwestra z Dwójką" pod katowickim Spodkiem
Maryla Rodowicz podczas "Sylwestra z Dwójką" pod katowickim Spodkiem Źródło: PAP / Jarek Praszkiewicz
GWIAZDOBZDUR Maryla odmrożona, powtarzam, Maryla odmrożona. Na sylwestra, rzecz jasna.

Gwiazda wystąpiła podczas imprezy TVP w Katowicach, za co miała zgarnąć 100 tys. zł. Kwota zasłużona? Widowisko, trzeba przyznać, było niezłe. "Wokalistka zaskoczyła też swoimi kreacjami – od krótkiego kowbojskiego stroju podczas wspólnego występu z Kayah po elegancką suknię ze złotym gorsetem i zwiewnym czerwonym tiulem. Na scenie bujała się na huśtawce udekorowanej kwiatami, a dodatkowego efektu dodało dwóch postawnych mężczyzn bez koszulek, którzy wprawiali ją w ruch" – opisuje Pudelek.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

