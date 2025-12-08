Gawkowski ostro o Musku: Oślepiony pieniędzmi despotów

Polityk odniósł się do ostatnich wpisów amerykańskiego miliardera w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. Podkreślił, że wpisy właściciela platformy X, zwłaszcza te dotyczące Europy, są jego zdaniem nieodpowiedzialne i potencjalnie groźne.

"To głupie, niepotrzebne i szkodzące". Mocne słowa ministra

Gawkowski wskazał, że Elon Musk, jako osoba dysponująca potężnym wpływem na debatę publiczną, a nawet na decyzje amerykańskiej administracji, nie może pozwalać sobie na nieprzemyślane prowokacje. – To jest głupie, niepotrzebne i szkodzące, szczególnie że ma wpływ na amerykańską administrację – ocenił. Minister zwrócił uwagę, że Musk, mimo imponujących osiągnięć technologicznych, nie radzi sobie z rolą polityczno-społecznego komentatora. – Jako komentator polityczny i społeczny po prostu pobłądził – stwierdził. – Jest szaleńczym komentatorem – dodał, podkreślając, że to właśnie w tej roli staje się nieprzewidywalny.

Gawkowski bezpośrednio odniósł się do wpisu Muska o "obaleniu Unii Europejskiej", który uznał za przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. – No jak można tego nie nazywać, jak szaleństwem – pytał retorycznie. Według wicepremiera tego rodzaju wypowiedzi podważają zaufanie między partnerami transatlantyckimi i mogą wpływać na stosunek USA do Europy w kluczowym momencie geopolitycznym. Wicepremier zasugerował również, że Musk może nie dostrzegać, iż jego działania wpisują się w interesy Kremla. Mówił o potencjalnym wpływie rosyjskich finansów i zależności biznesowych, które mogą rzutować na jego postawę. – Bo może to, że oślepiany jest przez pieniądze despotów, między innymi z Rosji, w głowie poprzestawiało mu klepki – powiedział.

Afera wybuchła po wpisie Tuska do "amerykańskich przyjaciół"

Słowa Gawkowskiego padły w reakcji na sprawę wywołaną głośnym wpisem premiera Donalda Tuska, który odnosił się do nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA ogłoszonej przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. W swoim sobotnim poście Tusk napisał: "Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać. Chyba że coś się zmieniło". Wpis ten stał się najczęściej wyświetlaną publikacją polityczno-społeczną na platformie X — ponad 36 milionów odsłon do poniedziałkowego poranka.

Tusk skomentował w ten sposób ogłoszoną 5 grudnia nową strategię bezpieczeństwa, która m.in. odrzuca dotychczasowe założenie, że USA są gwarantem liberalnego porządku świata, skupia się na rywalizacji z Chinami, reindustrializacji i odbudowie potencjału militarnego oraz przesuwa Europę na trzecie miejsce wśród priorytetowych regionów. Dokument określa UE jako "kluczowego, lecz poważnie osłabionego partnera", wyraża sceptycyzm wobec jej centralizacji, a jednocześnie wyróżnia "zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej".

Czytaj też:

Musk zażartował z Tuska. Napisał o "biurokratycznym potworze"Czytaj też:

Musk znów zaatakował UE. Sikorski nie wytrzymał, ruszył na X