Do tej pory portal ów uprawiał tzw. dziennikarski zdooping, czyli informacje wymyślone na poczekaniu przez jakichś praktykantów. Niestety, w ostatnim czasie pojawiło się tam kilka informacji polegających na prawdzie. To zaś oznacza, że w Pałacu jest kret – i to nieźle ulokowany.

W ubiegłym tygodniu natomiast w innym wrażym medium czy w „Gazecie Aborczej” pojawiła się informacja, że Karol Tadeusz nie zawetuje ustawy kryptowalutowej. I wiecie co? Nie minęło czasu mało wiele, a osoba głowy państwa jednak zawetowała. Zatem przynajmniej Czerska pozostaje w tym miejscu, gdzie kiedyś złonet.

À propos weta wobec ustawy zaostrzającej kontrolę nad rynkiem kryptowalut – do końca na podpisanie ustawy prezydenta Karola Tadeusza namawiał szef BBN, czyli Sławomir Cenckiewicz. Sławek nie od dziś uważa, że krypto to środek, którego używają ruscy agenci. Faktem jest, że to się zdarza.