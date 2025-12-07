Kret w Pałacu Prezydenckim. "Nieźle ulokowany"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Kret w Pałacu Prezydenckim. "Nieźle ulokowany"

Dodano: 
Pałac Prezydencki, zdjęcie ilustracyjne
Pałac Prezydencki, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Wikimedia Commons
Jest kłopot. Na Pałacu prezydenta Karola Tadeusza pojawiły się pewne rysy. I nie chodzi o architekturę, tylko wnętrze. Gmach przestał być szczelny. Pół biedy, gdyby ciekło w naszą stroną, ale ciecze do naszych wrogów, czyli do portalu złonet.

Do tej pory portal ów uprawiał tzw. dziennikarski zdooping, czyli informacje wymyślone na poczekaniu przez jakichś praktykantów. Niestety, w ostatnim czasie pojawiło się tam kilka informacji polegających na prawdzie. To zaś oznacza, że w Pałacu jest kret – i to nieźle ulokowany.

W ubiegłym tygodniu natomiast w innym wrażym medium czy w „Gazecie Aborczej” pojawiła się informacja, że Karol Tadeusz nie zawetuje ustawy kryptowalutowej. I wiecie co? Nie minęło czasu mało wiele, a osoba głowy państwa jednak zawetowała. Zatem przynajmniej Czerska pozostaje w tym miejscu, gdzie kiedyś złonet.

À propos weta wobec ustawy zaostrzającej kontrolę nad rynkiem kryptowalut – do końca na podpisanie ustawy prezydenta Karola Tadeusza namawiał szef BBN, czyli Sławomir Cenckiewicz. Sławek nie od dziś uważa, że krypto to środek, którego używają ruscy agenci. Faktem jest, że to się zdarza.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także