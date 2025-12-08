Miller zaskoczył deklaracją. "Chciałbym się spotkać z Braunem"

W najnowszym odcinku serii "Alfabet Millera" padło na literę B. Były premier rozmawiał z Jackiem Prusinowskim o liderze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorzu Braunie. Słowa, które padły w programie wielu sympatyków Leszka Millera mogą zaskoczyć.

Leszek Miller: Chciałbym się spotkać z Grzegorzem Braunem

Były premier przyznał bowiem, że chciałby się spotkać z Grzegorzem Braunem. Pytany czy szef Korony interesuje go nie tylko jako polityk, ale również jako człowiek, Miller odparł: "Myślę, że rozmowa z nim byłaby interesująca". – U nas jest takie przekonanie, że jak ludzie się spotkają i ze sobą rozmawiają, to ten jeden musi zawsze przejść na stronę tego drugiego. (…) Przecież tak nie jest. Można się spotkać i rozstać się z tymi samymi poglądami – dodał. Miller tłumaczył, że zarówno w polityce, jak i dyplomacji najważniejsze rozmowy to te z osobami, które mają inne poglądy, a nie z tymi, którzy mają takie same. Według niego, tylko z takich rozmów można odnieść jakieś korzyści.

Były premier przyznał, że zawsze lubił spotykać się z ludźmi, którzy byli na antypodach, i którzy np. uważali go za "sukinsyna". – Zawsze z tego coś wynosiłem – podkreślił.

Dziennikarz podsumował ten wywód stwierdzeniem, że spotkanie Miller – Braun nie jest wykluczone, szczególnie patrząc na zbieżność poglądów obu polityków. Tu były premier zastrzegł, że "w niektórych". Zauważył, że zasadniczo różni go z Grzegorzem Braunem podejście do Unii Europejskiej i ocena tej instytucji.

Delegalizacja partii Brauna? Miller: To niemożliwe

W programie pojawił się również temat ostatnich zapowiedzi pojawiających się ze strony polityków obozu rządzącego dotyczących możliwej delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej. Miller powiedział tu, iż nie sądzi, aby partia Grzegorza Brauna spełniała wszystkie warunki, pozwalające na jej delegalizację.

W ocenie byłego premiera, taki krok jest niemożliwy także z innego powodu: musiałby to zrobić Trybunał Konstytucyjny, którego obecna władza nie uznaje.

