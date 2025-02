Wielka Nowenna za Ojczyznę "Polska na skale" startuje już za kilka dni

"Zapraszamy Wszystkich Ludzi Dobrej Woli, którym na sercu leży przyszłość naszej Ojczyzny do Wielkiej Nowenny za Polskę i nasz Naród! Nowenna jest odpowiedzią na wielkie pragnienie wielu ofiarnych serc Polaków, by walczyć na kolanach o Boże Miłosierdzie i Boską interwencję dla Polski" – czytamy na stronie internetowej polskanaskale.pl.

"Dziewięć tygodni nieustannej modlitwy"

"Nowenna rozpocznie się we wtorek 11 lutego i będzie trwać do Wielkiego Wtorku 15 kwietnia. Dziewięć tygodni nieustannej modlitwy i ofiarowania w niedzielę Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy narodowe. Ukoronowaniem nowenny będzie zawierzenie Polski Miłosierdziu Bożemu 27 kwietnia (Uroczystość Miłosierdzia Bożego) podczas Mszy Świętej" – infomują organizatorzy inicjatywy modlitewnej.

W czasie trwania nowenny należy codziennie odmówić jedną część Różańca św., Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Modlitwę za Ojczyznę. Dodatkowo w każdą niedzielę uczestnicy nowenny przyjmują Komunię Świętą Wynagradzającą za grzechy Polaków.

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, Ty jesteś Stwórcą wszystkiego co istnieje

i Ojcem wielkiej rodziny ludzkiej.

Powołałeś Ojczyznę naszą, Polskę,

do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia

przygotowującej na powtórne przyjście Twojego Syna.

Nie opuszczaj nas, mimo naszych grzechów,

waśni, słabości i niewierności, pychy i egoizmu.

Pragniemy Cię przebłagać i prosić,

byś dał nam odczuwać Twoją Ojcowską obecność

i dokonał zmartwychwstania serc naszych.

Boże, Ty jesteś miłosierdziem i sprawiedliwością,

nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa świętego Jana Pawła II

i naszych świętych Rodaków.

Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny,

jej teraźniejszość i przyszłość.

Przez miłość do Matki Twojego Syna Jezusa,

uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy

i wybaw nas od głodu, ognia, wojny i zniszczenia.

Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnych czasach.

Panie, bez mocy pochodzącej od Ciebie nic nie możemy uczynić,

a z Tobą możemy wszystko.

Spraw, by Polska była wierna Twojej woli,

abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami.

Aniele Stróżu Polski – módl się za nami.

Święty Wojciechu – módl się za nami.

Święty Stanisławie – módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo – módl się za nami.

Święta Faustyno – módl się za nami.

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

Wszyscy Polscy Święci i Patronowie nasi – módlcie się za nami.

Ks. Chmielewski SDB: Skała to Jezus

– Nazwa nowenny zwraca uwagę na chrześcijańską tożsamość Polski, także na autorytet Kościoła, na to, że chcemy walczyć z grzechami narodowymi i być wierni Bogu i Ewangelii. Choć Polska jest pełna zdrajców Ojczyzny, którzy manipulując ludźmi w celu osiągnięcia celów politycznych, niszczą sumienia Polaków, to jednocześnie w naszej historii mamy wielu wielkich świętych i błogosławionych. Chcemy czerpać z ich pomocy – przekonywał ks. Dominik Chmielewski SDB, założyciel wspólnoty "Wojownicy Maryi", która włącza się w nowennę.

Kapłan przypomniał, że "Wielka Nowenna za Ojczyznę odbywa się w Roku Jubileuszowym 2025, w Roku Świętym, który jest też czasem nadziei". – Pan Jezus zapewnia nas poprzez słowa skierowane do św. Siostry Faustyny, że jeśli Polska będzie Jemu posłuszna, wywyższy ją ponad wszystkie narody. Zatem z naszej miłości do Boga i Ojczyzny wynika odpowiedzialność na ziemi za wypełnienie woli Bożej wobec polskiego Narodu – tłumaczył salezjanin.

– "Jeżeli Polska nie odrodzi się duchowo, nie porzuci swych grzechów, to zginie. Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie mego Serca może uratować od całkowitej zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody". Te słowa Jezusa skierowane do Rozalii Celakówny są słowami przestrogi, ale jednocześnie nadziei – zapewnił ks. Dominik Chmielewski w rozmowie z Naszym Dziennikiem.

Dlaczego 11 lutego?

– To dzień maryjny, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, ale równocześnie Światowy Dzień Chorego. W ten sposób chcemy zaprosić do modlitwy chorych, cierpiących, aby również za Polskę ofiarowali swoją chorobę, ból. Zatem zaczynamy od 11 lutego, w Światowy Dzień Chorego, aby też uświadomić, jak ważne jest ofiarowanie Panu Bogu w intencji, o którą prosimy, wszystkich cierpień, wyrzeczeń, ograniczeń i trosk – zachęcał ks. Chmielewski.

– Nowenna zakończy się 15 kwietnia w Wielki Wtorek. Jej ukoronowaniem będzie święto Miłosierdzia, w czasie którego podczas sprawowanych Mszy św. zawierzymy Polskę Bożemu miłosierdziu. Nowenna zbiegnie się w czasie z Wielkim Postem, okresem liturgicznym, który wzywa do pokuty. Taka jest też Wielka Nowenna, która jest wezwaniem do nawrócenia – mówił duchowny.

