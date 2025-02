USA. Powstanie pierwsze diecezjalne sanktuarium św. Andrzeja Boboli

Kościół św. Andrzeja Boboli w Dudley w stanie Massachusetts to jedyny kościół w Stanach Zjednoczonych, którego patronem od 72 lat jest św. Andrzej Bobola. W tym kościele obecne są także relikwie świętego patrona Polski.

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona Polski w USA

Teraz kościół ten zostanie podniesiony do rangi sanktuarium. Poinformował o tym ks. Krzysztof Korcz, proboszcz parafii Dudley, w stanie Massachusetts. Poświęcenie sanktuarium będzie miało miejsce 11 maja 2025 roku. Będzie to pierwsze diecezjalne sanktuarium św. Andrzeja Boboli, patrona Polski w USA.

Proboszcz parafii wskazał, że jest to "wielki znak Opatrzności Bożej", że kościół ten zostanie podniesiony do rangi sanktuarium w Roku Jubileuszowym 2025, a także w 75. rocznicę ustanowienia diecezji Worcester. W liście do redakcji Radia Plus, ks. Krzysztof Korcz napisał również o poruszającym świadectwie życia św. Andrzeja Boboli. Duchowny przyznał również, że czuje obecność świętego w swojej parafii, wypraszającego łaski dla modlących się przy jego relikwiach.

Modlitwa jako wyraz dziękczynienia

Proboszcz parafii, w której niebawem powstanie diecezjalne sanktuarium ogłosił dziewięciomiesięczną nowennę dziękczynną do patrona Polski jako duchowe przygotowanie do uroczystości poświęcenia tego sanktuarium. Nowenna jest wyrazem dziękczynienia Bogu za decyzję Biskupa Roberta McManus'a o powstaniu sanktuarium w diecezji Worcester.

Ks. Krzysztof Korcz zaprasza Polonię do nawiedzenia relikwii św. Andrzeja Boboli, a także do udziału we Mszy św. każdego 16. dnia miesiąca za Ojczyznę o godz. 18.00. W każdą niedzielę, w kościele św. Andrzeja Boboli o godz. 12:00 sprawowana jest Msza św. w języku polskim.

"Polonia powinna czuć się dumna, że do istniejących polskich sanktuariów Matki Bożej Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego i św. Jana Pawła II, dołączy patron Polski św. Andrzej Bobola, który jako «Pielgrzym Nadziei» pragnie pomagać w tych trudnych czasach polskim emigrantom, ale też i wszystkim chrześcijanom mieszkającym na ziemi amerykańskiej. Moim pragnieniem jest, aby cała Polonia zjednoczyła się w rozwoju duchowym i materialnym tego sanktuarium, ponieważ parafia w Dudley sama sobie nie poradzi w tworzeniu tak wielkiego dzieła. Modlę się i proszę św. Andrzeja Bobolę o pomoc, abym sam kierował tworzeniem tego dzieła dla chwały Bożej i jednoczył ludzi dobrej woli, którzy przyjdą z pomocą" – napisał ks. Korcz.

