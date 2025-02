„Serce Ojca. Cuda świętego Józefa” – niezwykły dokument w polskich kinach

Jak podkreśla ks. Sławomir Kostrzewa, film ten daje nadzieję osobom wypalonym, zmagającym się z pustką, a nawet myślami samobójczymi. Przypomina, że św. Józef może być przewodnikiem dla tych, którzy czują się zagubieni i potrzebują duchowego wsparcia. Ks. Kostrzewa dodaje również: film prostuje mit „milczącego dziadka z jasełek”, przedstawia go zgodnie z tym, kim św. Józef jest – potężnym orędownikiem, pełniącym jedną z najważniejszych ról w historii zbawienia i w historii Kościoła.

Film „Serce Ojca” przedstawia autentyczne świadectwa osób, które doświadczyły cudów za wstawiennictwem św. Józefa. To historie ludzi, którzy znaleźli pracę, zostali uzdrowieni lub odzyskali sens życia dzięki modlitwie do tego wielkiego świętego. Jak mówi Weronika Kostrzewa z Radia Plus: „Po obejrzeniu tego filmu nie będziemy się dziwić, że św. Józefa tak samo można prosić o wsparcie w sprawach małych, wydawałoby się błahych, jak i globalnych, dotyczących przyszłości Kościoła”.

Podobne wrażenia po obejrzeniu dokumentu miał bp kaliski Damian Bryl, który podkreśla: „Ufam, że ten film pomoże wielu osobom odkryć św. Józefa, ale także pomoże odkryć drogę do Pana Jezusa”.

W filmie pada ważne pytanie: „Czy święty Józef to tylko figurka w szopce, czy ktoś o wiele ważniejszy?”. Odpowiedź po seansie wydaje się oczywista. Święty Józef to potężny orędownik, który działa w życiu ludzi na całym świecie. Jak zauważa Tomasz Kopański z deon.pl: „Serce Ojca. Cuda świętego Józefa” to wyjątkowa produkcja, którą naprawdę warto obejrzeć. Film zachwyca nie tylko przejmującymi historiami współczesnych cudów opiekuna Świętej Rodziny, ale także ich autentycznością. Dokument zachęca do tego, aby także samemu oddać się pod opiekę św. Józefa i z jego pomocą być coraz bliżej Boga.

Ks. Jacek Plota, kustosz Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, nie kryje wzruszenia, że film trafił do polskich kin. Mam nadzieję, że film przyczyni się do wzrostu liczby pielgrzymów przybywających do św. Józefa w Kaliszu – mówi w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną (KAI). Faktycznie, w Polsce coraz więcej osób odkrywa niezwykłą moc wstawiennictwa św. Józefa. Wielu katolików modli się do niego w sprawach rodzinnych, zawodowych, a także wtedy, gdy szukają pokoju serca i Bożego prowadzenia.

„Serce Ojca. Cuda świętego Józefa” to dokument, który warto zobaczyć nie tylko ze względu na piękne zdjęcia i poruszające historie, ale przede wszystkim dla jego duchowego przesłania. Film zachęca do większego zaufania Bogu, do modlitwy i oddania się pod opiekę św. Józefa. To obraz, który może stać się impulsem do pogłębienia relacji z Bogiem i odkrycia, jak wielkim darem dla Kościoła jest ten wyjątkowy święty.

Więcej informacji o filmie można znaleźć na stronie dystrybutora: Serce Ojca – Rafael Film