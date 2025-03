Załużny atakuje USA: Niszczą porządek światowy

Wałerij Załużny to były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy. Według wielu niewykluczone, że obejmie urząd prezydenta Ukrainy po Wołodymyrze Zełenskim. Od ubiegłego roku pełni funkcję ambasadora Ukrainy w Wielkiej Brytanii.

– Nie tylko oś zła próbuje zrewidować porządek świata. USA również go niszczą – powiedział Załużny w przemówieniu wygłoszonym w think tanku Chatham House. – To oczywiste, że Biały Dom zakwestionował jedność całego zachodniego świata. A teraz Waszyngton próbuje przekazać kwestie dotyczące bezpieczeństwa Europie bez udziału USA – dyplomatę cytuje "The Times".

Według Załużnego, jeśli Rosji nie zostanie dany odpór, zagrożone będzie istnienie NATO, a to oznacza atak Rosji na Europę.

Szczyt w Brukseli. Zełenski: Jest to silny sygnał dla narodu ukraińskiego

W czwartek unijni przywódcy spotykają się na nadzwyczajnym szczycie, by rozmawiać o dalszym wsparciu dla Ukrainy i o europejskiej obronności.

– Chciałbym podziękować wszystkim przywódcom europejskim. Przede wszystkim za takie sygnały, takie potężne wsparcie od samego początku wojny – powiedział ukraiński prezydent.

– Wielkie wyrazy wdzięczności, to dla nas bardzo wiele znaczy, że nie jesteśmy sami. Czujemy to, jest to bardzo ważne. Jest to silny sygnał dla narodu ukraińskiego, dla wojowników w Ukrainie – kontynuował.

Głos zabrał również Donald Tusk. Polski premier przekonuje, że nie ma powodów do optymizmu": – Sytuacja jest skomplikowana i trudna, ale jestem przekonany, że to jest ten moment, w którym Europa zrozumiała, jaka odpowiedzialność na niej spoczywa.

– Tarcza Wschód to jest projekt Polski. Finlandia, państwa bałtyckie, ale także Rumunia chcą być częścią tego wielkiego projektu, czyli ochrony europejskiej wschodniej granicy, także przy pomocy środków europejskich. Obrona wschodniej granicy Unii Europejskiej stała się dzisiaj priorytetem, który już nie jest kwestionowany przez nikogo. Żeby naprawdę dawać komuś gwarancje bezpieczeństwa, to najpierw samemu trzeba być bezpiecznym. Trzeba zabezpieczyć granice europejskie, w szczególności z Rosją i Białorusią, morze, przestrzeń powietrzną i cyberprzestrzeń. I wtedy będziemy zdolni do lepszej i efektywniejszej pomocy dla Ukrainy — mówił premier Tusk

