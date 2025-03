CO PISZĄ NA WSCHODZIE || "Jest pewna stara anegdota o tym, że Ukraina rozkradnie i zniszczy jakikolwiek sojusz, do którego przystąpi. Zełenski nie pokona Rosji, ale ma szansę wejść do historii jako grabarz UE" – pisze Siergiej Sawczuk z RIA Nowosti.

Kremlowskie media z uwagą obserwują spory w ramach szeroko rozumianego świata zachodniego wokół wsparcia lub braku wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją. Sprawę tę porusza również publicysta państwowej agencji RIA Nowosti Siergiej Sawczuk. Analizuje różnice pomiędzy podejściem do Ukrainy ze strony poszczególnych graczy. Wskazuje na ruchy Stanów Zjednoczonych, Węgier czy Słowacji, które idą w poprzek głównemu nurtowi dotychczasowej zachodniej narracji w sprawie ukraińskiej. Zwraca też uwagę na zachowanie samego Wołodymyra Zełenskiego, o którym pisze z wyraźnym sarkazmem.