Zełenski wyciąga rękę do Trumpa. "Ukraina jest gotowa"

"Chcę raz jeszcze podkreślić, że Ukraina dąży do pokoju. Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej zasiąść do stołu negocjacyjnego, aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój" – napisał we wtorek na platformie X Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy zaproponował, aby "pierwszym krokiem" w celu zakończenia wojny z Rosją była wymiana więźniów, natychmiastowe zawieszenie broni w przestrzeni powietrznej: zakaz używania rakiet, dronów dalekiego zasięgu oraz uderzeń w infrastrukturę energetyczną i cywilną, a także zawieszenie ataków na morzu. "Jeśli Rosja zrobi to samo" – podkreślił.

"Następnie chcemy bardzo szybko przejść przez wszystkie kolejne etapy i wynegocjować mocne porozumienie końcowe ze Stanami Zjednoczonymi" – oświadczył.

Awantura w Białym Domu. Zełenski: Szkoda, że tak się stało

"Naprawdę doceniamy, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc Ukrainie zachować suwerenność i niepodległość. I pamiętamy ten przełomowy moment, gdy prezydent Trump dał Ukrainie Javeliny [amerykańskie systemy przeciwpancerne – red.]. Jesteśmy za to wdzięczni" – zapewnił Zełenski.

Ukraiński przywódca odniósł się do piątkowej kłótni z Donaldem Trumpem i J.D. Vance'm w Białym Domu. "Nasze spotkanie w Waszyngtonie, w Białym Domu, w piątek nie przebiegło zgodnie z planem. Szkoda, że tak się stało. Czas zrobić to dobrze. Chcielibyśmy, aby dalsza współpraca i komunikacja przebiegały w sposób konstruktywny" – stwierdził.

"Jeśli chodzi o umowę o surowcach mineralnych i bezpieczeństwie, Ukraina jest gotowa podpisać ją w każdej chwili i w dowolnej, dogodnej formie. Uważamy, że umowa ta stanowi krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa i niezawodnych gwarancji bezpieczeństwa. Szczerze mamy nadzieję, że będzie ona skuteczna" – zaznaczył

USA wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy. Decyzja Trumpa

Prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy. – Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik Białego Domu, który chciał zachować anonimowość.

Najważniejszymi elementami amerykańskiego wsparcia dla Ukrainy są broń, możliwość jej konserwacji i naprawy, rakiety przeciwlotnicze, system Starlink, będący podstawą łączności wojskowej, i, co być może najważniejsze, wymiana informacji wywiadowczych.

