Gen. Hodges: USA będą tego żałować

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu. – Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość.

Gen. Hodges: Europa pokaże potencjał

Podczas wywiadu dla stacji CNN, udzielonego tuż przed ogłoszeniem wstrzymania pomocy w poniedziałek, gen. Ben Hodges, były dowódca generalny armii amerykańskiej w Europie, zasugerował, że zatrzymanie pomocy USA dla Ukrainy zainspiruje europejskich sojuszników Kijowa do nadrobienia różnicy.

W odpowiedzi na pytanie dziennikarza o to, jak "wyglądałoby", gdyby Trump zakończył pomoc dla Ukrainy, Hodges przyznał, że "byłoby to złe dla Ukraińców" i dla Europy "przez pewien czas". Wojskowy wskazał, że Rosja ma problemy odkąd prezydent Władimir Putin nakazał swoim siłom inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku. Hodges zasugerował, że Stany Zjednoczone będą żałować porzucenia Ukrainy.

– Rosja faktycznie jest w poważnych tarapatach. Założenie, którego używa administracja, mówiąc: "Ukraino, nie masz kart" – to po prostu nieprawda. Ukraińcy powstrzymują Rosjan, a my nawet nie zobowiązaliśmy się pomóc im wygrać – wskazał.

– Wyobraźmy sobie więc, że ponad 20 krajów europejskich w końcu odkryje na nowo swój strategiczny kręgosłup i zacznie łączyć swój niesamowity potencjał przemysłowy, który przyćmiewa to, co ma Rosja. Będziemy żałować, że zebrali się razem i zrobili to bez nas i pomimo nas. I stracimy strasznie dużo wpływów – analizuje gen. Hodges.

Z kolei były ambasador USA w Rosji Michael McFaul, w poście na X napisał: "Trump właśnie odciął pomoc wojskową dla Ukrainy, którą Kongres USA już zatwierdził. Tragiczne. Trump dostarcza kij demokratycznej Ukrainie i daje tylko marchewkę autokratycznej, imperialnej Rosji. To nie jest siła. To jest słabość".

