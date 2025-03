"Triumf Putina. Jasne?". Tusk reaguje na decyzję Trumpa

Przedstawiciel Białego Domu potwierdził w poniedziałek, że prezydent USA Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, "by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania" konfliktu. – Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia, że zależy mu na pokoju. Oczekujemy, że nasi partnerzy również będą zaangażowani w realizację tego celu. Wstrzymujemy i dokonujemy przeglądu naszej pomocy, aby upewnić się, że przyczynia się ona do znalezienia rozwiązania – powiedział cytowany przez agencję Reutera urzędnik Białego Domu, który zastrzegł sobie anonimowość.

– To nie jest trwałe zakończenie pomocy, to przerwa – doprecyzował urzędnik administracji Trumpa, cytowany przez stację Fox News.

Reakcje z Warszawy

"Suwerenna, prozachodnia i zdolna do obrony przed rosyjską agresją Ukraina oznacza Polskę silniejszą i bezpieczniejszą. W politycznym zamieszaniu i narastającym chaosie właśnie to się liczy najbardziej. Kto kwestionuje tę oczywistą prawdę, przyczynia się do tryumfu Putina. Jasne?" – to komentarz premiera polskiego rządu.

Z kolei rzecznik prasowy MSZ Paweł Wroński przekazał podczas briefingu prasowego, że do decyzji prezydenta USA odniesie się jeszcze obradująca rada ministrów. – Jeśli chodzi o stanowisko Polski, to Polska nadal wspiera walczącą z agresją rosyjską Ukrainę – podkreślił Wroński.

Prezydenci USA i Ukrainy pokłócili się w Białym Domu. Dostawy broni zamrożone

Decyzja zapadła po tym, jak w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu doszło do kłótni między nim a Trumpem i wiceprezydentem USA J.D. Vance'm. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że igra z III wojną światową.

Waszyngton wstrzymał wszelkie dostawy sprzętu wojskowego do Kijowa, dopóki władze Ukrainy nie wykażą woli negocjacji pokojowych – poinformowało Bloomberga wysoko postawione źródło w Pentagonie.

Poprzedni prezydent USA Joe Biden wydał zgodę na dostarczenie Ukrainie broni o wartości prawie 4 mld dolarów z amerykańskich magazynów, zanim Trump objął urząd.

Czytaj też:

Broń z USA dla Ukrainy zostaje w Polsce. Trump wstrzymał dostawyCzytaj też:

Dostawy broni z USA na Ukrainę wstrzymane. Nawrocki: Trump wysłał do Zełenskiego ostatni sygnał