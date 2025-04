"Upokarzająca scena". Politycy PiS oburzeni słowami Halickiego

Halicki przedstawił swoje stanowisko na forum Parlamentu Europejskiego.

– Europa cała, a nie tylko jeden czy dwa najsilniejsze w tym zakresie – w przemyśle obronnym – kraje potrzebują wsparcia – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej.

– Prosimy o to, aby ta możliwość została przez nas wspólnie podjęta – dodał.

Błaszczak: Polityka prowadzona z perspektywy kolan

Do wypowiedzi Andrzeja Halickiego odnieśli się politycy PiS w mediach społecznościowych.

"Upokarzająca scena. Wróciła polityka prowadzona z perspektywy kolan" – napisał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

"Najgorsze jest to, że rząd Tuska zrobił to na własne życzenie. Skłócili się z USA i jak twierdzi na łamach międzynarodowego Politico Paweł Kowal z koalicji 13 grudnia, zrezygnowali już z nowych kontraktów zza oceanu. Nie rozwijają polskiego przemysłu zbrojeniowego i nie wykorzystują szansy, jaką my im zostawiliśmy" – zaznaczył były szef MON.

"Pozostało im potulne błaganie Niemiec i Francji, by polska zbrojeniówka miała cokolwiek do powiedzenia w unijnych programach. Finał będzie taki, że nie dostaniemy nic, chyba, że z łaski Niemcy zgodzą się na instalowanie w Polsce podsufitek bądź dokręcanie śrub w wyprodukowanym za granicą – za nasze pieniądze – sprzęcie wojskowym" – dodał.

"Ogrywają was jak dzieci!"

W podobnym tonie wypowiedział się poseł PiS Michał Woś.

"Halicki pada przed Berlinem i Paryżem, błaga o litość dla polskiego przemysłu obronnego. A oni? Śmieją się i robią, co chcą" – napisał były wiceminister sprawiedliwości.

"Cała PO. Chcieli oddać UE kontrolę nad naszą armią, a teraz płaczą" – skwitował polityk.

"'Mnie nikt w UE nie ogra'? Ogrywają was jak dzieci!" – dodał.

Nieco bardziej obszernie sprawę opisał europoseł PiS Michał Dworczyk.

"Dziś kolejna brutalna lekcja czym jest naprawdę 'europejska solidarność'. Komisje SEDE oraz ITRE w PE przyjęły Europejski Program na rzecz Przemysłu Obronnego (EDIP). Niestety, tak jak ostrzegaliśmy, finalna wersja tego programu nie jest korzystna dla Polski. Platforma Obywatelska, która po niewczasie zorientowała się w powadze sytuacji bezskutecznie starała się odroczyć głosowanie. Niemal wszystkie polskie propozycje – w tym złożone przez PO zostały odrzucone" – napisał były szef KPRM.

"Trzeba przyznać, że europosłowie Andrzej Halicki i Kamila Gasiuk-Pihowicz starali się walczyć o poprawki dobre dla Polski (również nasze – ja złożyłem ich ponad 60) – niestety przegrali z kretesem. Duże firmy z Francji i Niemiec mogą być zadowolone, my możemy mówić o kolejnej straconej szansie" – dodał.

