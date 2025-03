Duda chce natychmiastowych działań. Stanowcza deklaracja

Duda spotkał się w Brukseli z szefem Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Po rozmowie prezydent i sekretarz generalny NATO rozmawiali z dziennikarzami.

Prezydent: Odżył rosyjski imperializm

– Wszyscy wiedzą, że odżył rosyjski imperializm, że Rosja atakuje kolejne kraje. W 2008 roku zaatakowała Gruzję, w 2014 – Ukrainę, bo tak naprawdę wtedy ta wojna się rozpoczęła – przypomniała głowa państwa polskiego.

– Porozumienia mińskie i inne próby uspokojenia Putina nie przyniosły de facto rezultatów, na co jasno wskazuje fakt, że w 2022 roku dokonała pełnoskalowej inwazji na Ukrainę – mówił Andrzej Duda.

Jak zaznaczył prezydent, "niebezpieczeństwo jest rzeczywiście realne, przede wszystkim obserwowane u nas, na wschodniej flance sojuszu, w Polsce, w krajach bałtyckich, na Słowacji, w Rumunii, w tych krajach, w stosunku do których ta wojna jest blisko i rzeczywiście obserwując te kraje, widzimy że ten wzrost wydatków na obronność jest znaczący".

Zwiększenie nakładów na obronność. Jest wniosek

Andrzej Duda zwrócił uwagę na znaczenie zwiększenia wydatków na obronność. – Jedno jest 100 proc. pewne, że jeżeli cały sojusz nie zwiększy swoich wydatków na obronność, to niestety, ale być może Władimir Putin będzie miał ochotę zaatakować po raz kolejny, ponieważ nie będzie dostatecznego odstraszania – powiedział. – Chodzi o to, żeby sojusz był w stanie zbudować dostateczny potencjał odstraszania – dodał prezydent.

W tym celu Duda podjął konkretne działanie, o czym poinformował na konferencji prasowej.

– Uważam, że nadszedł absolutnie najwyższy czas, aby w tej sprawie podjąć twardą decyzję i dlatego przyjechałem dzisiaj do Brukseli i m.in. złożyłem na ręce sekretarza generalnego pisemny wniosek o to, aby na zbliżającym się szczycie w Hadze ta sprawa była postawiona i aby taka decyzja została w ramach sojuszu podjęta, że przynajmniej 3 proc. PKB krajów członkowskich sojuszu, oczywiście można więcej, jeżeli ktoś chce, było przeznaczane na obronność i nie od 2030, tylko natychmiast, żeby to zostało zrealizowane natychmiast – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda: Decyzje muszą zostać podjęte natychmiast

Andrzej Duda odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych.

"Rok temu w Białym Domu zaproponowałem, aby wszyscy sojusznicy NATO podnieśli swoje wydatki na obronę do minimum 3 proc. PKB. Dzisiaj w Brukseli złożyłem sekretarzowi generalnemu Markowi Rutte formalny wniosek w tej sprawie" – napisał na portalu X w języku angielskim prezydent.

Duda wyraził nadzieję, że "taką decyzję podejmą wszyscy członkowie NATO i że szczyt w Hadze okaże się wielkim sukcesem".

"Bezpieczeństwo ma największe znaczenie, a decyzje dotyczące bezpieczeństwa muszą zostać podjęte natychmiast" – podkreśliła głowa państwa.

