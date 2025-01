Tusk uderza w Nawrockiego. Powiedział o Putinie

Do tej pory prezes IPN Karol Nawrocki objechał niespełna 30 powiatów, tymczasem do końca kampanii ma odwiedzić wszystkie, czyli łącznie ponad 300 – podał portal money.pl.

Poseł PiS Paweł Szefernaker poinformował, że w poniedziałek 6 stycznia rozpocznie się drugi etap kampanii, popieranego przez PiS, kandydata na prezydenta. Łącznie wszystkich etapów ma być pięć. Najbliższy skupi się na "konkretnych działaniach", w tym objeździe po Polsce.

W rozmowie z WP Szefernaker zapewnił, że dowodzony przez niego sztab "ma strategię, której się trzyma". – W pierwszym etapie, do świąt, zależało nam, aby doktor Karol Nawrocki był lepiej rozpoznawalny. (...) Całkowicie inny etap przed nami. Do drugiej połowy lutego mamy rozpisane trasy – powiedział. Ostatni etap, piąty, ma mieć miejsce tylko wówczas, gdy w wyborach dojdzie do drugiej tury, a Nawrocki się do niej dostanie.

Intensywna kampania Nawrockiego

Nawrocki będzie odwiedzać codziennie cztery-pięć powiatów. – Andrzej Duda w 2015 roku trochę grymasił, gdy narzucono mu takie tempo, ale po rozmowach z Beatą Szydło, kierującą jego kampanią, zagryzł zęby i zaczął jeździć. W przypadku Nawrockiego jest inaczej. On jest naprawdę zdyscyplinowany, chce wiedzieć 1-2 dni wcześniej, jaki jest plan, i usilnie się go trzyma – mówi informator z PiS.

Aby móc zintensyfikować kampanię, Nawrocki ma wziąć urlop od obowiązków prezesa IPN. "Urlop Nawrockiego w IPN ma pozwolić mu zwiększyć tempo wyjazdów, jak mówi nam jeden z jego sztabowców. Do tej pory wiele z nich było układanych pod służbowe wizyty prezesa Instytutu" – czytamy.

Tusk: Czy chcecie prezydenta, który wspólnie z Putinem będzie rozwalał Europę?

Do kandydatury Karola Nawrockiego odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Kiedy wspólnie z prezydentem Trzaskowskim i marszałkiem Hołownią otwieraliśmy polską prezydencję, K. Nawrocki demonstrował z grupą działaczy pod hasłem Polexit" – napisał na portalu X lider Koalicji Obywatelskiej.

We wpisie padły poważne oskarżenia.

"Pytanie jest proste i śmiertelnie poważne: czy chcecie prezydenta budującego bezpieczną i silną Europę, czy takiego, który wspólnie z Putinem i jego sojusznikami będzie ją rozwalał?" – zapytał Tusk.

