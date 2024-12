Któremu politykowi ufają Polacy? Nawrocki wchodzi do czołówki

Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS. Na szczycie rankingu zaufania znalazł się prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski. Ufa my 45,8 proc. ankietowanych. To wyniki o 3,2 pkt proc. lepszy niż w listopadzie. Jednocześnie włodarzowi stolicy nie ufa 48,7 proc. respondentów.

Drugie miejsce w badaniu na zlecenie Onetu przypadło obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu ufa 41,2 proc. badanych (1,5 pkt proc. mniej niż w poprzednim sondażu). Prezydent zanotował z kolei wzrost elektoratu (o 8,2 pkt proc.), który nie darzy go zaufaniem (54 proc.).

Podium zamyka były premier Mateusz Morawiecki. Pozytywnie postrzega go 36,7 proc. respondentów; nie ufa 58,7 proc. (wzrost o 9,1 pkt proc.).

Tuż za podium Donald Tusk. Premierowi ufa 36,5 proc. badanych (spadek o 5,1 pkt proc. i najgorszy wynik odkąd został szefem rządu), a nie ufa mu 54,1 proc. uczestników. Piątą lokatę zajął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Liderowi Polski 2050 ufa 34,8 proc. (spadek o 6,2 pkt proc.). Nie ufa mu 49,6 proc. ankietowanych.

Nawrocki wchodzi do gry

"Przebojem w czołówce zameldował się popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki, któremu ufa obecnie o 19,2 pkt proc. więcej respondentów niż przed miesiącem. Pozytywnie ocenia go 33,2 proc. Rośnie też sama rozpoznawalność Nawrockiego – teraz nie zna go 12 proc., kiedy poprzednio była to niemal połowa uczestników badania. Jednocześnie wzrosła nieufność do prezesa IPN – 47 proc. (o 14,9 pkt proc.)" – czytamy.

W przypadku polityków, którym ankietowani nie ufają najbardziej, zestawienie wygląda następująco: Mateusz Morawiecki (58,7 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (58,1 proc.) oraz kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen (55,4 proc.).

