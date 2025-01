"Praworządność w ruinie". Ważny raport o łamaniu prawa przez rząd Tuska

Publikacja obejmująca okres od przejęcia władzy ma trafić do odbiorców na Zachodzie. Dokument zatytułowano "Praworządność w ruinie: Polska pod rządami Koalicji 13 Grudnia" (RULE OF LAW IN RUINS: Poland under the "December 13" Coalition).

Publikacja została sporządzona pod redakcją SSN prof. Pawła Czubika i SSN w stanie spoczynku dra. Konrada Wytrykowskiego. W raporcie znajdziemy 14 tekstów dotyczących naruszeń prawa w Polsce w ostatnich miesiącach. Chodzi o tematy takie jak siłowe przejęcie mediów publicznych (TVP, Polskie Radio, PAP), naruszanie immunitetu poselskiego, zatrzymanie i złe traktowanie ks. Michała Olszewskiego oraz "plany nieuznania wyborów prezydenckich w 2025 roku).

Prawnicy alarmują: Odzyskiwanie instytucji naznaczone zemstą

We wstępie do raportu napisano: "Idea praworządności opiera się na sprawowaniu władzy ściśle w granicach wyznaczonych przez Konstytucję i zgodnych z nią ustaw, zarówno formalnie, jak i merytorycznie. Celem tego sprawowania władzy jest ochrona godności człowieka, sprawiedliwości i pewności prawa. Wybory parlamentarne w Polsce w 2023 roku zakończyły się zwycięstwem byłej opozycji, która utworzyła rząd, podczas gdy rządząca koalicja przeszła do opozycji. Taka zmiana polityczna jest typowym zjawiskiem w demokratycznych państwach prawnych i nie powinna podważać porządku konstytucyjnego. Niestety, w Polsce ta zmiana władzy przypominała mniej rutynowe przekazanie władzy państwowej, a bardziej pospieszne 'odzyskiwanie' instytucji, naznaczone zemstą i odwetem".

Przypomniano słowa Donalda Tuska o "demokracji walczącej". "Niniejsza publikacja ma na celu zilustrowanie, poprzez wybrane przykłady, w jaki sposób w Polsce obecnie systematycznie narusza się zasadę praworządności. Przykłady obejmują przypadki jawnego naruszania zasady legalizmu pod pozorem 'przywracania praworządności', takie jak zastępowanie ustaw dekretami i opiniami prawnymi, manipulowanie pozorami legalności i otwarte łamanie prawa. To tylko ułamek takich przypadków" – czytamy dalej.

Autorami tekstów ujętych w dokumencie są sędziowie Łukasz Piebiak (prezes Prawników dla Polski), prof. Paweł Czubik, dr Konrad Wytrykowski Piotr Schab, Michał Lasota, Andrzej Skowronm, a także prokuratorzy: Robert Hernand, Michał Ostrowski, Tomasz Janeczek, Krzysztof Sierak oraz adwokat dr Michał Skwarzyński.

"Raport trafił na biurko wiceprezydenta elekta J.D. Vance`a, który interesuje się sprawami polskimi. Będą się z nim mogli również zapoznać amerykańscy kongresmani, przedstawiciele administracji Donalda Trumpa i organizacje prawnicze" – podało Radio Wnet.

Cały raport dostępny jest pod tym linkiem.

