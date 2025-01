Deklaracja Trzaskowskiego. Ozdoba: Nie żartujmy sobie

DoRzeczy.pl: Kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski opublikował w serwisie X nagranie, na którym przeciwstawia się umowie UE-Mercosur. Czy w pana ocenie jest w tym wiarygodny?

Jacek Ozdoba: Proszę, nie żartujmy tutaj. Rafał Trzaskowski był europosłem, doskonale zna zasady i procedury panujące w Unii Europejskiej i wie, że Europejska Partia Ludowa, której członkiem jest Platforma Obywatelska, jest za podpisaniem tej umowy. Rafał Trzaskowski należy zatem do tych sił politycznych, które forsują podpisanie tej umowy. Czy on ma rolników za idiotów? Czy coś zrobił, żeby zablokować podpisanie tej umowy, przecież jest wiceszefem PO?

A może teraz, nagle, zmienił zdanie?

W sprawie migrantów, paktu klimatycznego i teraz w sprawie umowy z Mercosur zmienia zdanie. Ciągle zmienia zdanie, tylko, co z tego? Wszystko wchodzi w życie. Skoro on się ciągle myli, to może powinien zastanowić się nad byciem w polityce?

Może to akt desperacji sztabu Trzaskowskiego? Źle idzie im kampania, dlatego kandydat KO zaczyna mówić to, co PiS i Konfederacja?

Mamy do czynienia z daleko idącym zakłamaniem. Pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski mówił, że należy zamknąć elektrownię w Turowie, co naraziłoby bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jego działalność polityczna pokazuje, że jest ultra lewicowym politykiem i zwolennikiem UE która będzie sfederalizowana. Wierzę, że Polacy nie dadzą się nabrać na takie zabiegi, podobnie jak pokazy katolickie Trzaskowskiego z ostatnich dni.

Czy Tusk i Trzaskowski mogą taktycznie protestować, bo wiedzą, że ta umowa i tak wejdzie w życie? Media pisały o tej sprawie kilka tygodni temu.

Podejście do polityki Donalda Tuska i jego ekipy można opisać powiedzeniem: psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Niestety, tymi szczekającymi psami są wyborcy, rolnicy, opozycja. Tak dziś traktuje się ludzi, co jest przykre. Zabiegi, które stosują są na użytek wewnętrzny, nic więcej.

