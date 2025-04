Wielki Post. Dlaczego w piątą niedzielę Wielkiego Postu zasłaniamy krzyże w kościele?

Krzyż, na którym widnieje postać Chrystusa, znany jest od czasów średniowiecza. Wcześniej krzyże były wysadzane kamieniami lub po prostu bez żadnych ozdób. Z czasem, gdy zaczęto przedstawiać krzyże z wizerunkiem Chrystusa, w czasie Wielkiego Postu wprowadzono również zwyczaj zasłaniania krzyży. Dlaczego?

Umęczony Chrystus na krzyżu

Średniowieczny wizerunek Chrystusa na krzyżu znacznie różnił się od tego, którego znamy dzisiaj. Wówczas przedstawiano Chrystusa w koronie królewskiej – nie w cierniowej. Chrystus nie miał na sobie żadnych znaków cierpienia fizycznego, przyodziany był w szaty królewskie. Dlatego też, w czasie Wielkiego Postu, konieczne stało się zasłanianie wizerunku Chrystusa triumfującego, po to by ułatwić skupienie na Męce i Śmierci Zbawiciela.

Zwyczaj ten pozostał do dziś, choć wizerunek Chrystusa na krzyżu nie przypomina tego z czasów średniowiecza i zdecydowanie bardziej umożliwia wiernym rozważanie Męki Pańskiej. Współczesne przepisy kościelne decyzję o zasłanianiu pozostawiają poszczególnym Konferencjom Episkopatu. W Polsce zwyczaj ten zachowano od piątej Niedzieli Wielkiego Postu do uczczenia Krzyża w Wielki Piątek.

Zasłanianie krzyży a zasłanianie ołtarza

Zwyczaj zasłaniania krzyży nawiązuje w swej wymowie do średniowiecznego zasłaniania ołtarza. Jest to pewnego rodzaju post oczu. Od XI wieku w Kościele wraz z rozpoczęciem Wielkiego Postu zasłaniano ołtarz główny tzw. suknem postnym. Zwyczaj ten nawiązywał do wieków wcześniejszych, kiedy to nie pozwalano publicznym grzesznikom patrzeć na ołtarz i być blisko niego.

Zasłonięcie ołtarza miało przypominać o grzeszności człowieka i potrzebie nawrócenia. Zasłona zmuszała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości i ukrycia.

