Poinformował o tym ukraiński historyk i dziennikarz Ołeksandr Zinczenko. Według jego relacji w grudniu 2023 r. ogłoszono zbiórkę pieniędzy dla żołnierzy 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej „Chołodnyj Jar”. W tym czasie zaufany przedstawiciel papieża zadzwonił do niego i zaoferował pomoc. "Odbyło się to za wiedzą i błogosławieństwem papieża Franciszka pod warunkiem zachowania poufności do pewnego momentu. To były jego osobiste fundusze. Nie Watykanu" – napisał Zinczenko.

Wyjaśnił, że dzięki zbiórce pieniędzy zakupiono dwa drony, a papież zapłacił za trzeciego drona, którego chciano nazwać na jego cześć, ale „zdecydowano, że ktoś może się domyślić”. Trzeci dron został więc nazwany „Mikołajem”, a darczyńca – „Sekretnym Mikołajem”.

"Kiedy zaufana osoba, która dostarczyła pieniądze, uzna za możliwe i właściwe publiczne skomentowanie tej historii – zrobi to. Dziś ta osoba opłakuje stratę ukochanej osoby i przyjaciela. Dlatego uprzejmie proszę uszanowanie tego" – dodał dziennikarz.

Ukraińcy mają żal do zmarłego papieża

Jak podaje Reuters, ukraińscy katolicy żywią urazę do zmarłego papieża Franciszka z powodu jego wypowiedzi na temat wojny Rosji z Ukrainą. Wierni wyrazili smutek z powodu jego śmierci, nie kryjąc jednocześnie bólu związanego z faktem, że – ich zdaniem – nie poparł on Ukrainy w wojnie z Rosją.

W 2024 roku papież w wywiadzie dla szwajcarskich mediów stwierdził, że Ukraina musi wykazać się "odwagą białej flagi” i dążyć do pokoju z Rosją, aby zakończyć konflikt. Słowa te stoją w sprzeczności z oficjalnym stanowiskiem władz Ukrainy i ich sojuszników, którzy uważają, że należy powstrzymać Rosję, ponieważ inwazja była niesprowokowana.

57-letni mieszkaniec Lwowa Oleg Jakimiak, opuszczając kościół, przyznał, że chociaż niektóre ze słów papieża były bolesne, to jednak jego zasługi przeważają nad błędami.

– Rozumiemy, że dobre rzeczy, które zrobił, znacznie przewyższają bolesne rzeczy, które nam zrobił – powiedział.

Sofia Fedyna, członek ukraińskiego parlamentu, uczciła pamięć papieża Franciszka na Telegramie, ale w swoim wpisie zawarła też krytykę.

"Byłam krytyczna wobec niektórych wypowiedzi, ponieważ nie można zrównać i pogodzić ofiary i przestępcy w momencie popełnienia przestępstwa. Dlatego mam nadzieję, że następny papież stanie w obronie sprawiedliwości!” – napisała.

