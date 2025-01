Morawiecki: Szkoda, że minister Nowacka nie robi nic w tej ważnej sprawie

Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych serię wpisów i filmów, czym rozpoczął debatę nad wpływem smartfonów na dzieci i młodzież. Były premier przytoczył wyniki badań z 2020 r., przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny. Wynika z nich, że ponad 80 proc. rodziców dzieci w wieku 3-6 lat widzi zagrożenie w zbyt częstym korzystaniu z telefonów komórkowych.

W przestrzeni publicznej pojawiły się postulaty wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów przez uczniów w szkołach. Ich autorzy przywołują przykłady innych krajów. Resort edukacji Wielkiej Brytanii ogłosił, że aby poprawić zachowanie uczniów, należy zakazać używania telefonów komórkowych w szkołach w całej Anglii. Taki zakaz już wcześniej wprowadziły m.in. Francja, Włochy i Portugalia.

Morawiecki: Czas na Polskę

– Kolejny kraj wprowadza prawo ograniczające dostęp do smartfonów dla dzieci i młodzieży. Tym razem to Hiszpania. Powołana tam specjalna komisja przygotowała raport. Wnioski? Przerażające. Stwierdzono, że smartfony u dzieci powodują depresję, uzależnienia, stany lękowe, myśli samobójcze, spadek uwagi, pogarszają pamięć i są powodem wybuchów złości – mówił były premier Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X.

– Na tej podstawie opracowano 107 zaleceń, a najważniejsze to zakaz korzystania z social mediów do 16. roku życia, promowanie telefonów bez internetu dla nastolatków, ograniczanie lub zakaz używania telefonów do 12. roku życia, umieszczanie na telefonach ostrzeżeń zdrowotnych jak na paczkach papierosów – wyliczał wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jak zaznaczył, podobne prace są zaawansowane w Stanach Zjednoczonych na poziomie federalnym oraz na poziomie poszczególnych stanów, np. na Florydzie, gdzie gubernator Ron DeSantis z Partii Republikańskiej wprowadza kolejne regulacje i obostrzenia.

– Czas na Polskę w tej bardzo ważnej, niełatwej sprawie. Szkoda, że pani minister Nowacka nie robi naprawdę nic – stwierdził Morawiecki.

