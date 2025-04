Debata w Końskich. Kolejni kandydaci zapowiadają swój przyjazd

W środę kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski zaproponował popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu debatę w piątek, 11 kwietnia o godz. 20:00 w Końskich (woj. świętokrzyskie). Wydarzenie ma być transmitowane na antenach TVP, TVN i Polsatu.

Sztab Nawrockiego zaakceptował propozycję, jednak postawił warunek – do debaty miały zostać dopuszczone także telewizje Republika i wPolsce24, na co nie chciał się zgodzić sztab Trzaskowskiego. "Uwaga! Dementuję pojawiające się w mediach informacje. Debata prezydencka w formule przedstawionej przez TVP, TVN i Polsat nie została przez nas zaakceptowana. Formuła tej debaty wyklucza miliony Polaków. Chcemy debaty 5 telewizji! Nikogo nie wykluczamy! Chcemy debaty fair play!" – napisał w mediach społecznościowych Paweł Szefernaker, poseł PiS i szef sztabu Nawrockiego.

Portal Onet podał, oba sztaby otrzymały zaproszenie na spotkanie techniczne o godz. 18:00 w hali w Końskich. Sama debata miałaby się odbyć zaledwie dwie godziny później.

Do transmisji własnej debaty szykują się telewizje Republika, wPolsce24 i Trwam. Wydarzenie zaplanowano na godz. 18:50 na rynku w Końskich.

Kolejni kandydaci jadą do Końskich

Gotowość wzięcia udziału w debacie w Końskich – choć nadal nie jest do końca jasne, na jakich warunkach – wyrazili Szymon Hołownia (Polska 2050) oraz Magdalena Biejat (Nowa Lewica). Jak się okazuje, do Końskich zmierzają też Joanna Senyszyn, Marek Jakubiak oraz Krzysztof Stanowski.

"Jadę!!!!" – napisał chwilę po godz. 15:00 na platformie X poseł Jakubiak z koła Wolni Republikanie.

"Nie ma mojej zgody na to, by publiczna telewizja zakłócała demokratyczne wybory. Żądam dostępu na równi z innymi kandydatami. Końskie, do zobaczenia!" – przekazał za pośrednictwem X Krzysztof Stanowski, założyciel Kanału Zero.

Na debacie nie pojawią się natomiast Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Współprzewodniczący Konfederacji podkreślił, że obecnie przebywa na Podkarpaciu, gdzie ma spotkania w wyborcami w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Brzozowie i Krośnie, których nie zamierza odwoływać.

Z kolei Marta Czech z Konfederacji Korony Polskiej poinformowała, że Grzegorz Braun w ramach kampanijnej trasy odwiedza w piątek planowo Dzierżoniów i Wałbrzych. "Dzisiejszego wieczoru zapraszamy na Dolny Śląsk!" – podkreśliła.

