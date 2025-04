Punkt zwrotny w kampanii? Czarnek: Sztuką nie jest wygrać, tylko nie przegrać

W piątkowej debacie w hali sportowej w Końskich wzięli udział: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski i Rafał Trzaskowski. Dyskusję prowadzili dziennikarze TVP, TVN oraz Polsatu. Wydarzenie organizował sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Ogromne kontrowersje wzbudza kwestia finansowania.

Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki poinformował, że Państwowa Komisja Wyborcza odniesie się do kwestii finansowania debaty w Końskich po zbadaniu sprawozdań komitetów wyborczych.

Debata w Końskich. Czarnek: Bardzo ważny moment

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek został zapytany w Radiu Zet o przebieg debaty w Końskich. – Na całym świecie debaty prezydenckie mają to do siebie, że sztuką nie jest wygrać, tylko nie przegrać. Na tym polega debata w pierwszej kolejności. A w Końskich, zarówno w pierwszej debacie, jak i w drugiej, ewidentnie przegrał Rafał Trzaskowski – ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości. – Ktoś, kto ma pierwsze miejsce w sondażach, czy one są pompowane czy nie, zdecydował się na debatę, w której poległ. To jest punkt zwrotny, a jeśli nie zwrotny, to niezwykle ważny w tej kampanii wyborczej – dodał.

Zdaniem Czarnka, Trzaskowski i jego sztab skompromitował się samym przygotowaniem debaty w Końskich, angażując w to media publiczne, które "unikały jak ognia odpowiedzi na pytanie, kto zapłacił za salę". – Był bardzo ważny moment – bo to wszystko przecież działo się zaledwie w ciągu kilkudziesięciu godzin – kiedy sztab Rafała Trzaskowskiego poinformował, że zgadza się na udział w debacie Telewizji Republika i telewizji wPolsce24, ale nie zgadza się telewizja publiczna. Jakim cudem TVP w likwidacji, która podobno nie była organizatorem, nie zgadza się na to, żeby Republika i wPolsce tę debatę współorganizowały? – mówił polityk PiS. – To są rzeczy kompromitujące sztab Trzaskowskiego – podkreślił.

Czytaj też:

Sztab Trzaskowskiego zawiadamia prokuraturę. Chodzi o debatęCzytaj też:

Debaty w Końskich. Poznaliśmy wyniki oglądalności